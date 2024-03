El neerlandés Max Verstappen (Red Bull) comenzará el sábado desde la 'pole position' del Gran Premio de Arabia Saudita, segunda cita de las 24 de la temporada de Fórmula 1, después de imponerse este viernes en la sesión de clasificación en el circuito urbano de Yedá.

El vigente triple campeón mundial consiguió así la 34ª 'pole' de su carrera y la segunda en otros tantos Grandes Premios esta temporada, después de la que logró en Baréin, donde fue además el vencedor.

Por detrás de él en la sesión de este viernes quedaron el monegasco Charles Leclerc (Ferrari) y el mexicano Sergio Pérez (Red Bull), segundo y tercero a 319 y 335 milésimas de segundos, respectivamente.

Es la primera vez en cuatro participaciones que 'Mad Max' consigue domar el rápido trazado saudita en la sesión de clasificación. Será por lo tanto, una vez más, el gran favorito a ganar la carrera, que se disputará el sábado en horario nocturno local.

"La jornada ha ido muy bien. Hemos mejorado el coche en relación a ayer [jueves, día de dos sesiones de ensayos libres] y eso me ha dado más confianza. Me he sentido muy cómodo en el coche. Las carreras son a menudo una locura aquí, pero tengo confianza en que el coche va a funcionar muy bien", declaró Verstappen, tercero en los libres de la víspera.

Como la pasada semana en Baréin, el segundo puesto de la parrilla fue para Leclerc, que compartirá la primera línea con Verstappen por quinta vez consecutiva.

- Sainz Jr, con apendicitis -

El veterano español Fernando Alonso (Aston Martin), el más rápido el jueves en el día de ensayos libres, comenzará la carrera cuarto, por delante de los dos McLaren, los del australiano Oscar Piastri y el británico Lando Norris.

La cuarta línea será ocupada por los dos Mercedes de los británicos George Russell y Lewis Hamilton, mientras que el 'Top 10' es completado por el japonés Yuki Tsunoda (Racing Bulls) y el canadiense Lance Stroll (Aston Martin).

El británico Oliver Bearman, que improvisadamente tuvo que reemplazar a Carlos Sainz Jr en el SF24 de Ferrari por una apendicitis del español, fue undécimo en su primera participación en una sesión de clasificación de Fórmula 1.

Bearman, con 18 años y 10 meses, se convertirá el sábado en el tercer piloto más joven en tomar parte en la carrera de un Gran Premio de F1.

- Nueva tormenta en Red Bull -

Al margen de la 'pole' de Verstappen, en Red Bull las aguas siguen bajando revueltas.

Después de que el patrón de la escudería, Christian Horner, quedara absuelto la pasada semana tras una investigación interna tras ser acusado de "comportamiento inapropiado" hacia una empleada, que fue suspendida el jueves, es el influyente asesor histórico Helmut Marko el que está en el ojo del huracán, confirmó el viernes una fuente cercana al asunto.

"Se ha abierto una investigación interna por parte de la casa madre Red Bull y apunta a Helmut Marko, que es sospechoso de estar en el origen de las filtraciones a la prensa en el marco del caso Horner", indicó esa fuente el viernes a la AFP.

Preguntado por la cadena de televisión austríaca ORF, Helmut Marko dio a entender que no estaba descartada una exclusión: "Diría que es difícil de juzgar o que al final de todo yo decidiré lo que hago. La posibilidad teórica [de una suspensión] existe siempre".

"Es un caso muy complejo. Una vez más, queremos paz en el equipo. Este campeonato será suficientemente difícil, con 24 Grandes Premios, y debemos concentrarnos en eso", añadió.

Contactada por la AFP, la escudería Red Bull no quiso hacer ningún comentario sobre esta nueva investigación interna.

Max Verstappen es una figura muy próxima a Helmut Marko y su reacción no se hizo esperar.

"Para mi futuro en el equipo es muy importante que se quede en el equipo. Es importante mantenernos unidos porque creo que si perdemos un pilar así será un gran problema para el equipo, para mí Helmut debe quedarse", explicó el neerlandés en conferencia de prensa.

Nb/dr/ol