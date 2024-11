verstappen sorprende en sao paulo con victoria saliendo desde el puesto 17

(Agrega detalles, citas y contexto)

SAO PAULO, 3 nov (Reuters) - Max Verstappen, de Red Bull, dejó su cuarto título mundial de Fórmula Uno al alcance de la mano tras la impresionante victoria que logró el domingo en el Gran Premio de Sao Paulo partiendo desde el puesto 17 de la parrilla, asestando un golpe demoledor a las esperanzas de Lando Norris.

El piloto británico, que comenzó la mojada y caótica carrera de Sao Paulo en la pole position y 44 puntos por detrás de Verstappen, terminó la prueba sexto con su McLaren y bajo investigación por una infracción de procedimiento en la salida inicial abortada.

La brecha por el título se disparó a 62 puntos, posiblemente más si los comisarios penalizan al británico, a falta de tres rondas y 86 puntos por disputarse. Si los resultados le acompañan, el holandés podría conquistar el campeonato en la próxima carrera en Las Vegas, el 23 de noviembre.

En una carrera accidentada acortada a 69 vueltas, detenida después de 33 y reiniciada después, Verstappen logró su octava victoria de la temporada -una de las mejores de su carrera- con una ventaja de 19,477 segundos sobre el segundo y con un punto extra por vuelta rápida.

"Nos mantuvimos alejados de los problemas, tomamos las decisiones correctas y mantuvimos la calma, así que todas estas cosas juntas hicieron posible este resultado", dijo Verstappen. "Pero quiero decir que es increíble ganar aquí partiendo desde tan atrás en la parrilla".

El jefe del equipo, Christian Horner, destacó la clase magistral de pilotaje ofrecida por Verstappen, con una victoria que frenó el ambiente cada vez más tenso de Red Bull y puso fin a una racha de 10 carreras sin ganar que se remontaba a España en junio.

En medio del caos vivido en Interlagos, Alpine se llevó un asombroso botín de puntos, con Esteban Ocon segundo y Pierre Gasly tercero, disparando al equipo propiedad de Renault del noveno al sexto puesto de la clasificación por equipos.

George Russell terminó cuarto para Mercedes, pero está siendo investigado por un fallo en la presión de los neumáticos, mientras que Charles Leclerc, de Ferrari, fue quinto.

Yuki Tsunoda fue séptimo para RB, seguido por el McLaren de Oscar Piastri tras una penalización de 10 segundos. Liam Lawson acabó noveno con RB y Lewis Hamilton fue décimo con Mercedes, aunque también está bajo investigación por la presión de los neumáticos.

Verstappen tiene ahora 393 puntos frente a los 331 de Norris, seguido de Leclerc con 307. McLaren lidera la clasificación de constructores con 593 puntos frente a los 557 de Ferrari, aunque eso podría cambiar si Norris recibe una penalización.

"Ha sido un día duro, lo he hecho lo mejor que he podido. He hecho muchas carreras buenas, ya era hora de que algo no saliera bien", dijo Norris, que ganó el sprint del sábado.

(Reporte de Alan Baldwin en Londres; editado en español por Carlos Serrano)

Reuters