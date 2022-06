Verstappen supera a Alonso y saldrá 1ro; Pérez choca

MONTREAL (AP) — Max Verstappen se sobrepuso a las condiciones resbaladizas de la pista para ganar su segunda pole de la temporada y Fernando Alonso aprovechó el asfalto mojado para colocarse en la primera fila de la largada para el Gran Premio de Canadá.

El español Alonso no había ocupado una posición tan buena en la salida desde hacía una década. Lo consiguió bajo la lluvia en la clasificación sabatina.

En cambio, no fue sorpresivo el desempeño de Verstappen, campeón vigente de la Fórmula Uno y líder actual del campeonato. No obstante, ésta será la primera vez que el holandés saldrá desde la posición de honor en el Circuito Gilles Villeneuve.

El mexicano Sergio Pérez impactó su Red Bull contra un muro en la segunda sesión y terminó en 13er puesto. Será la primera vez que salga en un puesto peor que el quinto en el año.

“Checo” Pérez es segundo del campeonato, sólo detrás de Verstappen, su compañero de escudería.

Alonso, de 40 años, emocionó a la multitud con una vuelta temeraria para obtener el segundo puesto en la salida. Se colocó delante de su compatriota Carlos Sáinz y del británico Lewis Hamilton cuando el tiempo expiraba.

“Ha sido un fin de semana increíble para nosotros”, dijo el piloto de Alpine. “El auto ha estado soberbio y me he sentido muy cómodo conduciéndolo. Los aficionados me han hecho dar un extra”.

¿Puede convertir este buen desempeño en su primera victoria desde 2013 el domingo? Para este día se espera que las condiciones mejoren mucho y la pista esté seca.

“Pienso que atacaremos a Max en la primera curva”, respondió el español con una sonrisa.

Más tarde, reconoció que se conformaría con un quinto puesto.

Sáinz se clasificó en el tercer sito con Ferrari, mientras que su compañero Charles Leclerc no se molestó en sacar su auto a la pista sino hasta después del primer grupo.

El monegasco había sido castigado ya con la pérdida de 10 lugares en la parrilla por un cambio indebido de motor. Fue 15to general pero comenzará en la última fila junto con Yuki Tsunoda, quien también cambió de motor.

Hamilton se clasificó en el cuarto sitio, su mejor ubicación de la temporada, tras recuperarse de una de las peores prácticas del año en su Mercedes. Una directriz técnica emitida el jueves para aliviar el rebote experimentado en los bólidos de esa y otras escuderías durante esta temporada dificultó el desempeño del británico durante el viernes.

Por el efecto de rebote, Hamilton se había quejado de dolores de cuello y cabeza.

Un problema no definido, a 10 minutos de que concluyera la segunda sesión clasificatoria, bloqueó aparentemente los neumáticos del auto de Pérez, quien se siguió de frente e impactó el muro de contención al final de una curva.

Aunque la colisión no fue aparatosa, “Checo” no pudo dar marcha en reversa para salir de la zona, y se perdió la tercera sesión.

“Fue un error de mi parte, y pido disculpas a todo el equipo porque teníamos un gran auto”, manifestó.