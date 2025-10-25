Verstappen vuelve a la cima en las prácticas del GP de la Ciudad de México

CIUDAD DE MÉXICO, 24 oct -

Max Verstappen continuó su remontada en la Fórmula Uno al lograr el viernes el tiempo más rápido en la segunda práctica del Gran Premio de la Ciudad de México, mientras sus rivales de McLaren pasaron apuros.

El cuatro veces campeón del mundo de Red Bull, que ha vuelto a la contienda después de estar 104 puntos por detrás a finales de agosto, dio la vuelta más rápida en el circuito Hermanos Rodríguez en un tiempo de un minuto 17.392 segundos a pesar de quejarse de que el neumático medio era como conducir sobre hielo.

El piloto neerlandés se encuentra a 40 puntos de Oscar Piastri, de McLaren, y a 26 de Lando Norris, del mismo equipo, a falta de cinco rondas.

Charles Leclerc de Ferrari, el más rápido en una primera práctica soleada con nueve novatos o reservas reemplazando a los pilotos habituales de acuerdo con las regulaciones para darles tiempo en la pista, fue segundo en la tabla de tiempos general, pero 0,153 más lento.

LINDBLAD, EL MÁS RÁPIDO DE LOS PILOTOS NO PARTICIPANTES

Verstappen había cedido su coche al prometedor piloto de F2 Arvid Lindblad para la primera práctica y el británico lo cuidó bien siendo aún así el sexto más rápido, el mejor de los pilotos que no compiten.

Kimi Antonelli, de Mercedes, fue segundo y tercero en las respectivas sesiones, con Norris cuarto y a 0.251 del ritmo después de quedarse fuera de la primera práctica en la que el piloto mexicano de IndyCar, Pato O'Ward, tomó su auto.

Piastri fue cuarto en la primera sesión y duodécimo en la posterior.

"Estuvo bien. La vuelta con (neumáticos) blandos y poco combustible fue bastante normal, así que no me sorprende el tiempo de vuelta. Va a ser una carrera difícil, como siempre, pero creo que tenemos un buen coche", dijo Piastri.

Lindblad, fuertemente considerado para un asiento en Racing Bulls la próxima temporada, atrajo la atención tanto como cualquier otro en la sesión de apertura.

"Me dieron una charla motivadora antes.

Obviamente, uno nunca quiere chocar, pero se hizo aún más hincapié en eso durante la sesión debido al increíble trabajo que el equipo ha hecho en las últimas carreras para meterse en el campeonato", dijo Lindblad.

Sauber fue el único equipo que no contó con ningún piloto no profesional.

El reserva estonio Paul Aron reemplazó a Pierre Gasly en Alpine para la primera sesión y fue decimoquinto, con el argentino Franco Colapinto noveno en el otro auto del equipo mientras el equipo propiedad de Renault evaluaba las opciones para la próxima temporada.

El siete veces campeón del mundo Lewis Hamilton cedió su Ferrari al piloto de resistencia Antonio Fuoco, último en la tabla de tiempos. El británico regresó para marcar el quinto mejor tiempo en la segunda sesión. (Reporte de Alan Baldwin. Editado en español por Carlos Calvo Pacheco)