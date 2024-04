Verstappen vuelve a los triunfos y lidera el 1-2 de red bull en gran premio de fórmula 1 en japón

Por John Geddie

SUZUKA, Japón, 7 abr (Reuters) - El campeón del mundo Max Verstappen volvió a la senda de la victoria el domingo con una tercera victoria consecutiva de pole a bandera en el Gran Premio de Japón de Fórmula Uno, superando a su compañero de equipo Sergio Pérez para un Red Bull 1-2 en Suzuka.

El neerlandés sufrió su primer abandono desde 2022 en Melbourne la fecha pasada y rompió una racha de nueve carreras ganadas, pero no tuvo problemas mecánicos esta semana en una actuación dominante para hacer tres victorias en cuatro carreras esta temporada.

"Sabes que fue un pequeño contratiempo, por supuesto, la última carrera, pero muy feliz de que estemos aquí de nuevo en la cima", dijo Verstappen, que terminó 12,535 segundos por delante de su compañero de equipo y también tuvo la vuelta más rápida.

Verstappen, que se convierte en el segundo piloto en ganar tres Grandes Premios de Japón consecutivos junto al siete veces campeón del mundo Michael Schumacher, tiene ahora una ventaja de 13 puntos en la clasificación de pilotos sobre Pérez.

Red Bull lidera la clasificación de constructores con 141 puntos, por delante de Ferrari (120) y McLaren (69).

"Creo que tenemos un buen momento", dijo Pérez, que adelantó a Charles Leclerc de Ferrari en la clasificación de pilotos. "Creo que si somos fuertes en lugares como éste con muchas curvas de alta velocidad... podemos ser fuertes en cualquier otro lugar".

El otro piloto de Ferrari, Carlos Sainz, ganador en Australia hace dos semanas, montó neumáticos más frescos en los últimos compases de la carrera para hacerse con la última plaza del podio, superando a Leclerc, que utilizó una estrategia a una parada. Pero el español se quedó a más de 20 segundos de Verstappen, lo que subraya la diferencia entre los equipos en condiciones secas y soleadas.

Sainz, que será reemplazado en Ferrari la próxima temporada por Lewis Hamilton, de Mercedes, dijo después de la carrera que estaba nervioso por cómo las estrategias competitivas con su compañero de equipo funcionarían en la lucha por el tercer puesto.

"Ha sido bastante duro... Pensé que quizás una parada era más rápida y estábamos en las dos. Hoy he tenido que adelantar a muchos coches", dijo Sainz.

Estrategia táctica

Lando Norris, de McLaren, terminó quinto, mientras que los dos pilotos de Mercedes, George Russell y Hamilton, quedaron en una decepcionante séptima y novena posición, respectivamente, después de que la estrategia táctica de cambiar a neumáticos duros al principio de la carrera fracasara.

Hamilton, que dijo en la calificación que era lo mejor que había sentido en el coche en años, se mostró abatido tras la carrera.

"Hoy ha sido un verdadero reto", dijo el británico. "El neumático duro era bastante malo y como he dicho el medio era mucho mejor... En retrospectiva parece que deberíamos haber tenido dos neumáticos medios. Pero en general el coche iba bastante mal".

Fernando Alonso, de Aston Martin, terminó sexto, con Oscar Piastri, de McLaren, octavo.

Yuki Tsunoda, de RB, fue décimo, consiguiendo puntos en su gran premio de casa por primera vez para deleite del público.

"Estoy aliviado, han sido dos años muy largos en los que no he podido puntuar aquí", dijo Tsunoda. "Sin la cantidad de apoyo de hoy y de toda la semana por parte de los aficionados y del equipo, no sería P10. Así que gran trabajo de todos".

El Williams de Alex Albon y el RB de Daniel Ricciardo chocaron en la primera vuelta, lo que provocó una bandera roja y un retraso de 30 minutos mientras se limpiaban los restos y se reparaba una barrera. Ambos pilotos salieron ilesos y, tras investigar el incidente, los comisarios decidieron no tomar medidas.

El accidente es otro quebradero de cabeza para Williams, que se queda sin chasis de repuesto para la próxima carrera en China, y para Ricciardo, que está bajo presión tras haber rendido por debajo de su compañero de equipo y menos experimentado Tsunoda esta temporada. (Reporte de John Geddie, Escrito por Nick Mulvenney, Editado en Español por Manuel Farías)