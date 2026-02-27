Vertido de petróleo de un carguero llega a islas turísticas tailandesas

Un derrame de petróleo de un buque naufragado en el océano Índico llegó a las playas vírgenes de Phuket, la isla turística más famosa de Tailandia, informó a la AFP este viernes un congresista de ese país del sudeste asiático.

El "Sealloyd Arc", con bandera de Panamá, se hundió el 7 de febrero cuando navegaba hacia Chattogram, en Bangladés, anunciaron las autoridades tailandesas. El naufragio causó el vertido de unos 1.700 litros de crudo.

El residuo ha comenzado a llegar a la playa de Ya Nui y a un puñado de islotes de la provincia de Phuket, dijo a la AFP el congresista Chalermpong Saengdee.

El petróleo contaminó también Banana Beach en la isla de Koh Hey, un destino popular para los turistas que buscan aguas turquesas, y se espera que siga extendiéndose, explicó.

"Es muy preocupante porque el incidente ocurrió hace dos semanas, pero la situación no mejora y representa una amenaza para la vida marina y los arrecifes costeros", precisó el legislador.

"También nos preocupa que pueda afectar al turismo y a la economía de Tailandia", dijo.

El barco yace a una profundidad de unos 60 metros, lo que dificulta a los buzos contener la fuga, explicó Chalermpong.

En imágenes del canal público tailandés Thai PBS se ve a los lugareños peinando las playas con rastrillos y cubos para recoger las manchas de petróleo.

Tailandia sufrió 130 derrames de petróleo entre 2017 y 2021, según el Departamento de Recursos Marinos y Costeros.