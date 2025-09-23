Vertiginoso repunte de bonos argentinos se extiende antes de reunión entre Trump y Milei

LONDRES, 23 sep (Reuters) - Los bonos del Gobierno de Argentina subieron más de dos centavos el martes antes de una esperada reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par argentino, Javier Milei, extendiendo las fuertes ganancias de la sesión anterior.

La deuda en dólares del país, las acciones y el peso argentino se fortalecieron el lunes después de que el secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijera que "todas las opciones" de apoyo estaban sobre la mesa para Argentina, incluidas líneas de swap y compras directas de divisas desde Washington.

Los movimientos del martes hicieron subir los bonos hasta 2,3 centavos, dejando a las emisiones a corto plazo que vencen en los próximos cinco años cotizando por encima del umbral de 70 centavos en dólares, por debajo del cual la deuda generalmente se considera en dificultades, mostraron datos de MarketAxess. (Reporte de Karin Strohecker; Escrito y editado en español por Lucila Sigal y Jorge Otaola)