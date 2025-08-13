Vestas registra un beneficio menor al esperado, pero mantiene sus previsiones

COPENHAGUE, 13 ago (Reuters) - El fabricante de aerogeneradores danés Vestas registró el miércoles un aumento del beneficio operativo menor de lo previsto en el segundo trimestre, pero mantuvo sus perspectivas financieras para el año, ya que espera absorber el impacto de la incertidumbre de la política monetaria en Estados Unidos.

Vestas registró un beneficio operativo antes de partidas extraordinarias de 57 millones de euros (US$66,56 millones) en el periodo abril-junio, por debajo de los 89 millones de euros esperados por 22 analistas en una encuesta realizada por la empresa, pero por encima de las pérdidas de 185 millones de euros registradas un año antes.

"En el trimestre, tuvimos un buen impulso de pedidos en EMEA, pero la incertidumbre de la política monetaria afectó a los mercados clave", dijo el director ejecutivo, Henrik Andersen, en un comunicado, que añadió que la empresa estaba trabajando para hacer frente a los desafíos.

El mayor fabricante de aerogeneradores fuera de China mantuvo sin cambios su previsión para 2025 de un margen de beneficio operativo antes de partidas especiales del 4%-7% y unos ingresos de entre 18.000 y 20.000 millones de euros, ligeramente por encima de los 17.300 millones de euros de 2024.

Sigue habiendo una gran incertidumbre sobre los aranceles, especialmente en Estados Unidos, dijo Vestas.

Los aerogeneradores incluyen componentes y materiales procedentes de todo el mundo, lo que hace que el sector sea vulnerable a los aranceles comerciales.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha emitido órdenes ejecutivas y proyectos de ley que restringen el uso de incentivos para la energía eólica y solar, que dominan la cola de nueva generación de energía a la espera de conectarse a la red eléctrica.

Vestas dijo que sus pedidos de aerogeneradores en el segundo trimestre cayeron un 44% en megavatios (MW), ya que los pedidos descendieron en algunos mercados principales, como Estados Unidos.

Aunque es probable que el aumento de los aranceles eleve los costes, Vestas espera que esto se traduzca también en una subida de los precios de la electricidad.

(1 dólar = 0,8564 euros) (Información de Nora Buli, edición de Terje Solsvik y Bernadette Baum, edición en español de Jorge Ollero Castela)