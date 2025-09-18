Veta de EEUU a la petición de la ONU de alto el fuego y acceso de la ayuda en Gaza

NACIONES UNIDAS, 18 sep (Reuters) - Estados Unidos vetó el jueves un proyecto de resolución del Consejo de Seguridad de las Naciones Unidas que habría exigido un alto el fuego inmediato, incondicional y permanente en Gaza y el levantamiento por parte de Israel de todas las restricciones a la entrega de ayuda en el enclave palestino.

El texto, redactado por los 10 miembros elegidos del Consejo de 15 países integrantes, también habría exigido la liberación inmediata, digna e incondicional de todos los rehenes retenidos por Hamas y otros grupos.

Recibió 14 votos a favor. Fue la sexta vez que Estados Unidos ejerció su derecho de veto en el Consejo de Seguridad en relación con la guerra de casi dos años entre Israel y los milicianos palestinos de Hamas. (Reporte de Michelle Nichols, edición en español de Daniela Desantis)