Veta resolución de Consejo de Seguridad que exige alto al fuego en Gaza y liberación de rehenes

NACIONES UNIDAS (AP) — Estados Unidos vetó nuevamente el jueves una resolución del Consejo de Seguridad de la ONU que exigía un alto al fuego inmediato y permanente en Gaza y la liberación de rehenes, después de afirmar que el esfuerzo no iba lo suficientemente lejos en condenar a Hamás.

Los otros 14 miembros del órgano más poderoso de las Naciones Unidas votaron a favor de la resolución, que describía la situación humanitaria en Gaza como "catastrófica" y pedía a Israel que levantara todas las restricciones sobre la entrega de ayuda a los 2,1 millones de palestinos en el territorio. El resultado resalta aún más el aislamiento de Estados Unidos e Israel en el escenario mundial respecto a la guerra en Gaza que lleva casi dos años.

La votación se produjo pocos días antes de la reunión anual de líderes mundiales en la Asamblea General de la ONU, donde Gaza será un tema principal y donde se espera que importantes aliados de Estados Unidos reconozcan un estado palestino independiente. Es un movimiento en gran medida simbólico que es vehementemente opuesto por Israel y Estados Unidos, dividiendo a la administración Trump de aliados cercanos, incluidos el Reino Unido y Francia.

La resolución, redactada por los 10 miembros electos del consejo que sirven términos de dos años, va más allá que borradores anteriores para resaltar lo que llama el "profundizamiento del sufrimiento" de los civiles palestinos.

También reitera demandas de resoluciones anteriores, incluyendo la liberación de todos los rehenes retenidos por Hamás y otros grupos militantes tras su ataque sorpresa del 7 de octubre de 2023 en el sur de Israel que inició la guerra.

Al oponerse a resoluciones similares desde noviembre, Estados Unidos ha argumentado que las demandas, incluido un alto al fuego, no estaban directamente vinculadas a la liberación incondicional de rehenes y solo envalentonarían a los militantes de Hamás.

Danny Danon, embajador de Israel ante la ONU, criticó la nueva resolución, diciendo que "no liberará a los rehenes y no traerá seguridad a la región".

"Israel continuará luchando contra Hamás y protegiendo a sus ciudadanos, incluso si el Consejo de Seguridad prefiere hacer la vista gorda ante el terrorismo", afirmó en un comunicado el jueves.

La resolución también expresó "profunda alarma" después de que un informe publicado el mes pasado por la principal autoridad mundial en crisis alimentarias dijera que la Ciudad de Gaza se ha visto afectada por la hambruna, y que es probable que se extienda por todo el territorio sin un alto al fuego y el fin de las restricciones a la ayuda humanitaria.

Las fuerzas israelíes han continuado con una nueva ofensiva terrestre en la Ciudad de Gaza.

La última operación israelí, que comenzó el martes, intensifica el conflicto y probablemente aleja cualquier alto al fuego.

El ejército israelí, que dice querer "destruir la infraestructura militar de Hamás", no ha dado un cronograma para la ofensiva, pero hay indicios de que podría durar meses.

Ese mismo día, un equipo de expertos independientes comisionado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU concluyó que Israel está cometiendo genocidio en Gaza, emitiendo un informe que instó a la comunidad internacional a ponerle fin y tomar medidas para castigar a los responsables.

La semana pasada, la Asamblea General de la ONU votó abrumadoramente a favor de apoyar una solución de dos estados al conflicto entre Israel y Palestina e instó a Israel a comprometerse con un estado palestino.

Las expectativas de un veto de Estados Unidos a la resolución del jueves surgen cuando aproximadamente la mitad de los estadounidenses dicen que la respuesta militar israelí en la Franja de Gaza ha "ido demasiado lejos", según la encuesta del Centro de Investigación de Asuntos Públicos de The Associated Press-NORC. Eso es un aumento desde noviembre de 2023, cuando el 40% dijo que la acción militar de Israel había ido demasiado lejos.

Pero al mismo tiempo, los estadounidenses en general, particularmente los republicanos, son menos propensos a decir que negociar un alto el fuego debería ser una alta prioridad para el gobierno, comparado con hace solo unos meses cuando Estados Unidos estaba llevando a cabo conversaciones de alto el fuego con Hamás.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.