Veterano arrestado en redada migratoria en California advierte que podría pasarle a cualquiera

Un veterano del Ejército de Estados Unidos que fue arrestado durante una redada de inmigración en una granja de marihuana en el sur de California la semana pasada dijo el miércoles que fue rociado con gas lacrimógeno y gas pimienta, y posteriormente fue sacado de su vehículo y sometido por agentes federales que lo arrestaron.

George Retes, de 25 años de edad y que trabaja como guardia de seguridad en Glass House Farms en Camarillo, contó que iba llegando al trabajo el 10 de julio cuando varios agentes federales rodearon su auto y, a pesar de que se identificó como ciudadano estadounidense, rompieron su ventana, lo rociaron con gas pimienta y lo sacaron a la fuerza.

"Se necesitaron dos agentes para tomarme de la espalda y luego uno en el cuello para arrestarme, aunque mis manos ya estaban detrás de la espalda", expresó Retes.

Fue llevado al Centro de Detención Metropolitano en el centro de Los Ángeles, donde dijo que lo pusieron en una celda especial bajo vigilancia de suicidio y lo revisaron cada día después de que se sintiera emocionalmente angustiado por su experiencia y por perderse la fiesta de cumpleaños de su hija de 3 años el sábado.

Comentó que los agentes federales nunca le dijeron por qué fue arrestado ni le permitieron contactar a un abogado o a su familia durante sus tres días de detención. Las autoridades nunca le permitieron ducharse o cambiarse de ropa a pesar de estar cubierto de gas lacrimógeno y gas pimienta, agregó Retes y señaló que sus manos le ardieron durante toda la primera noche que pasó bajo custodia.

El domingo, un agente le hizo firmar un papel y lo sacó del centro de detención. Dijo que le informaron que no enfrentaba cargos.

Tricia McLaughlin, subsecretaria Seguridad Nacional, confirmó el arresto de Retes, pero no especificó bajo qué cargos.

"George Retes fue arrestado y ha sido liberado", manifestó. "No ha sido acusado. La fiscalía federal está revisando su caso, junto con decenas de otros, para posibles cargos federales relacionados con la ejecución de la orden de registro federal en Camarillo".

Retes dijo que se unió al Ejército a los 18 años y sirvió durante cuatro años, incluyendo un despliegue en Irak en 2019.

"Me uní al servicio para mejorarme a mí mismo", comentó. "Lo hice porque amo este (improperio) país. Somos una nación y, pase lo que pase, deberíamos estar juntos. Toda esta separación y cosas entre todos es simplemente como no debería ser".

Retes señaló que planea presentar una demanda por detención indebida.

"La forma en que están llevando a cabo todo este proceso de deportación es completamente incorrecta, persiguiendo a personas que sólo están trabajando, especialmente tratando de alimentar a todos aquí en Estados Unidos", expresó.

“Nadie merece ser tratado de la manera en que tratan a las personas”.

Retes dijo que fue arrestado junto con el profesor de la Universidad Estatal de California Channel Islands, Jonathan Caravello, quien también es ciudadano estadounidense.

Caravello fue arrestado por lanzar una lata de gas lacrimógeno a los agentes federales, publicó el fiscal general Bill Essayli en la red social X.

La Asociación de Profesores de California dijo que Caravello fue llevado por agentes que no se identificaron ni le informaron por qué estaba siendo arrestado. Al igual que Retes, la asociación dijo que el profesor fue retenido sin que se le permitiera contactar a su familia.

Caravello estaba intentando sacar un bote de gas lacrimógeno que estaba atascado debajo de la silla de ruedas de alguien, contaron testigos a la televisora KABC, la filial de la cadena ABC en Los Ángeles.

Un juez federal ordenó el lunes la liberación de Caravello bajo una fianza de 15.000. Está programado para ser procesado el 1 de agosto.

“Quiero que todos sepan lo que sucedió. Esto no solo afecta a una persona”, afirmó Retes. “No importa si tu piel es marrón. No importa si eres blanco. No importa si eres un veterano o si sirves a este país. A ellos no les importa. Sólo están allí para cumplir una cuota”.

