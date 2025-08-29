Veterano Dayro Moreno vuelve a selección de Colombia para enfrentar a Bolivia y Venezuela

Colombia enfrentará a Venezuela y Bolivia por las eliminatorias sudamericanas al Mundial de 2026 con el astro del fútbol europeo Luis Díaz y el goleador histórico Dayro Moreno, que vuelve a la selección tras ocho años de ausencia.

Lucho Díaz, que recientemente brilló en su debut como refuerzo en el Bayern de Múnich luego de tres años en el Liverpool, es la principal figura en la lista de 26 jugadores que el seleccionador argentino Néstor Lorenzo escogió para las fechas 17 y 18.

Para enfrentar a los altiplánicos, el 4 de septiembre en Barranquilla, y a la Vinotinto, el 9 del mismo mes en Maturín, sobresale Dayro Moreno, máximo goleador histórico del fútbol colombiano que cumplirá 40 años el mes próximo.

El veterano Moreno se distingue este año como el jugador que más goles acumula en la Copa Sudamericana, con ocho tantos anotados para el Once Caldas, que pasó a los cuartos de final del torneo continental.

De cara a la etapa definitiva para la clasificación a la Copa del Mundo, Colombia corre peligro con una Venezuela en zona de repechaje que le pisa los talones.

Los cafeteros, con 22 puntos, están a cuatro de diferencia en el sexto puesto, en el que se define el último cupo sudamericano para el Mundial.

La selección de Lorenzo está a solo tres puntos de clasificarse. Por eso deberá aprovechar su condición de local en la calurosa Barranquilla ante una Bolivia, en octavo puesto y con 17 puntos, cuya última esperanza es arrebatarle a Venezuela su boleto hacia el repechaje.

Gracias a una temporada de ensueño en la que resultó invicta al inicio de la eliminatoria, con hitos históricos como una victoria de local ante Argentina, las probabilidades de que Colombia no se clasifique son escasas.

Pero sin una sola victoria en los últimos seis partidos, su cupo no está completamente asegurado y dependerá en gran parte del desempeño de otras selecciones en estas fechas.

Esta es la lista completa de convocados:

Arqueros: Camilo Vargas (Atlas, México), David Ospina (Atlético Nacional, Colombia) y Kevin Mier (Cruz Azul, México).

Defensas: Daniel Muñoz (Crystal Palace, Inglaterra), Dávinson Sánchez (Galatasaray, Turquía), Déiver Machado (Lens, Francia), Jhon Lucumí (Bologna, Italia), Johan Mojica (Mallorca, España), Santiago Arias (Bahía, Brasil), Yerry Mina (Cagliari Calcio, Italia), Yerson Mosquera (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra) y Andrés Román (Atlético Nacional, Colombia).

Volantes: James Rodríguez (León, México), Jefferson Lerma (Crystal Palace, Inglaterra), Jhon Arias (Wolverhampton Wanderers, Inglaterra), Jorge Carrascal (Flamengo, Brasil), Juan Camilo Portilla (Talleres, Argentina), Juan Fernando Quintero (River Plate, Argentina), Kevin Castaño (River Plate, Argentina) y Richard Ríos (Benfica, Portugal).

Delanteros: Dayro Moreno (Once Caldas, Colombia), Jhon Córdoba (Krasnodar, Rusia), Luis Díaz (Bayern de Munich, Alemania), Jaminton Campaz (Rosario Central, Argentina), Marino Hinestroza (Atlético Nacional, Colombia) y Luis Suárez (Sporting, Portugal).

vd/als/cl