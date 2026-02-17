Veterano fotógrafo italiano sigue buscando la toma perfecta después de 30 Juegos Olímpicos

Por Giancarlo Navach

MILÁN, 17 feb (Reuters) - Giuliano Bevilacqua, un fotógrafo italiano de 84 años y veterano de la escena olímpica, volvió a buscar el ángulo perfecto en la competición masculina de patinaje artístico celebrada la semana pasada en Milán.

Sus colegas lo recibieron con cariño, rindiendo homenaje a un hombre que ha cubierto 30 Juegos Olímpicos de verano e invierno, 15 Copas Mundiales de fútbol y que mantiene el entusiasmo que tenía en sus inicios.

"Espero estar también en los próximos Juegos Olímpicos de Los Ángeles en 2028, porque el atletismo es la disciplina que más me gusta", dijo.

Nacido en la localidad de Voghera, a 65 kilómetros al sur de Milán, Bevilacqua ha viajado por todo el mundo no solo para seguir el deporte y los Juegos Olímpicos, sino también para fotografiar a figuras destacadas, como los expresidentes estadounidenses Jimmy Carter y Ronald Reagan.

Afirma tener su propio récord olímpico al regresar a su tierra natal para los Juegos de Milán-Cortina.

"Tengo el récord entre los fotógrafos por el número de Juegos Olímpicos que he cubierto. El primero fue Tokio en 1964", dijo.

Bevilacqua vive ahora en España con su familia y sigue dedicándose a su pasión por la fotografía, "entre un viaje en avión y otro".

Cuando se le pregunta por su foto favorita, se refiere a la Fórmula Uno.

"Sin duda, la que le hice a Ayrton Senna en Montecarlo, creo que fue en 1988 o 1989. Recuerdo lo difícil que fue conseguir lo que quería, utilizando los trucos típicos que usan los fotógrafos", recuerda.

Bevilacqua, que ha trabajado como freelance durante la mayor parte de su carrera, habla con pesar de los cambios en la profesión, dominada por los grandes grupos mediáticos.

"Lo comparo con el propietario de una pequeña tienda que lucha por sobrevivir frente a las grandes cadenas de supermercados", afirma.

