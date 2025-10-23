Veterano general chino Zhang Shengmin logra ascenso en la remodelación tras la purga anticorrupción

Por Laurie Chen

PEKÍN, 23 oct (Reuters) - El militar chino Zhang Shengmin, de 67 años, fue ascendido a general número dos del país en una reunión clave del Partido Comunista celebrada el jueves, informó Xinhua, después de que una purga anticorrupción militar afectó a decenas de altos mandos.

La declaración se hizo pública el último día de una reunión a puerta cerrada del Comité Central del Partido Comunista, de más de 300 miembros, celebrada en Pekín. En la reunión, conocida como el Cuarto Pleno, también se debatió un plan quinquenal de desarrollo económico para alcanzar la autosuficiencia tecnológica en medio de una rivalidad cada vez más intensa con Estados Unidos.

El elitista Comité Central también reemplazó a 11 miembros en la cita, marcando su mayor rotación de personal desde 2017, con ocho generales expulsados por corrupción la semana pasada.

Desde su llegada al poder en 2012, el presidente Xi Jinping ha encabezado una amplia campaña anticorrupción contra funcionarios del Gobierno y del partido. Los analistas afirman que el ascenso de Zhang refleja el excepcional grado de confianza depositado en él por Xi.

Zhang, que supervisa la labor anticorrupción en el Ejército Popular de Liberación (EPL), es ahora vicepresidente de segundo rango de la Comisión Militar Central (CMC), el máximo órgano de mando militar de China. Sustituye al general He Weidong, purgado la semana pasada.

"No hay nadie mejor para suceder como nuevo jefe político y de personal del ejército que su zar de la disciplina reinante", dijo Wen-Ti Sung, miembro no residente del Global China Hub del Atlantic Council.

Antes de unirse a la CMC en 2017, Zhang sirvió durante muchos años en la Segunda Fuerza de Artillería, ahora la Fuerza de Cohetes del EPL. También sirvió en el Departamento de Logística General de la CMC.

Ambos fueron objetivos clave de la campaña anticorrupción de Xi en el ejército, pero Zhang salió ileso mientras que los colegas a su alrededor cayeron.

(Editado en español por Carlos Serrano)