Veteranos daneses que pelearon con EEUU se sienten traicionados por amenazas de Trump a Groenlandia

COPENHAGUE, Dinamarca (AP) — Hace más de 15 años, el comandante de pelotón danés Martin Tamm Andersen lideraba a sus compatriotas y a marines de Estados Unidos a través del calor y la arena del sur de Afganistán tras un ataque talibán.

Mientras el vehículo de Andersen se movía al final de la columna, todo era normal, hasta que en un instante el mundo se tornó color arena. Su cuerpo tembló violentamente. “No tenía idea de lo que estaba pasando”, recordó. Pasó sus manos por sus brazos y piernas para asegurarse de que aún estaban allí.

Cuando el polvo se asentó, vio a uno de sus soldados sangrando profusamente de la cara. Otro había sido lanzado desde la torreta y yacía en el suelo, gimiendo de dolor, con la espalda fracturada en dos. La explosión había destrozado el vehículo.

Andersen pidió ayuda a los marines estadounidenses, quienes detuvieron un tiroteo con talibanes, regresaron para asegurar el lugar, atendieron a los heridos y ayudaron a prepararlos para la evacuación.

En ese momento, las tropas estadounidenses y danesas eran camaradas en armas que arriesgaban sus vidas unos por otros en una causa común.

Andersen apenas puede creer lo que ha sucedido con la alianza entre Estados Unidos y Dinamarca hoy en día, mientras el presidente Donald Trump intensifica sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, un territorio semiautónomo perteneciente a Dinamarca. Trump repite que Estados Unidos debe tomar el control de la isla estratégicamente ubicada y rica en minerales, y considera la fuerza como una forma de lograrlo.

“Cuando Estados Unidos nos necesitó después del 11 de septiembre, estuvimos allí”, dijo el veterano de 46 años en una entrevista con The Associated Press.

“Como veterano y como danés, sabes, te sientes triste y muy sorprendido de que Estados Unidos quiera apoderarse de parte del Reino de Dinamarca”, expresó. “Es una traición a la lealtad de nuestra nación hacia Estados Unidos y hacia nuestra alianza común, la OTAN”.

Habló desde el Museo de la Guerra Danés en Copenhague, donde se exhibe su vehículo blindado de transporte de personal que golpeó el artefacto explosivo improvisado en 2010 en la provincia de Helmand.

Antes de su despliegue en Afganistán, Andersen también estuvo en Irak. Buenos amigos murieron y resultaron heridos en ambas guerras. Creía que su servicio en las guerras de Estados Unidos servía a la causa de la libertad y la democracia.

“Se siente surrealista”

A medida que Estados Unidos intensifica sus amenazas de apoderarse de Groenlandia, ese shock inicial sentido por muchos en toda Europa ha evolucionado hacia un profundo sentido de tristeza, traición y miedo sobre lo que tal movimiento podría significar para la seguridad de Europa en un momento de agresión rusa. La primera ministra de Dinamarca ha dicho que significaría el fin de la OTAN.

Para los veteranos daneses, se siente profundamente personal.

Miembro de la OTAN desde 1949, Dinamarca ha sido un aliado inquebrantable de Estados Unidos. Cuarenta y cuatro soldados daneses murieron en Afganistán, la tasa de mortalidad per cápita más alta entre las fuerzas de la coalición. Ocho más murieron en Irak.

“Se siente surrealista. Se siente como si fuera una mala broma de alguna manera”, dijo Andersen. “Quiero decir, realmente no puedes comprender que esto es algo que se está diciendo en voz alta. Simplemente parece demasiado loco”.

Guardando una medalla y una bandera de EEUU

Søren Knudsen, un veterano danés que sirvió dos veces en Afganistán, estaba viendo televisión el año pasado cuando escuchó al vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, decir en Fox News que Dinamarca “no estaba siendo un buen aliado”. Vance estaba argumentando que Estados Unidos necesitaba tomar más “interés territorial” en Groenlandia por el bien de la seguridad de Estados Unidos, y acusaba a Dinamarca de “no hacer su trabajo”.

No podía creerlo. En su casa en Copenhague, Knudsen, de 65 años, guarda una foto donde sale flanqueado por niños en la ciudad afgana de Qalat. La misión, como Knudsen la entendía en ese momento, era ayudar a los estadounidenses a salvaguardar el futuro de la juventud de Afganistán. Al final de su segunda gira, sus colegas de Estados Unidos le dieron una bandera estadounidense como regalo de despedida.

Durante años exhibió con orgullo la bandera enmarcada y una Estrella de Bronce de Estados Unidos que honraba su servicio en Afganistán junto a otras medallas de su servicio militar.

Retiró la medalla y la bandera con angustia y las guardó.

Le dijo a su esposa que las sacará nuevamente hasta que se restablezca la alianza entre Estados Unidos y Dinamarca.

Knudsen, quien es el vicepresidente de la Asociación de Veteranos Daneses, dijo que escucha diariamente de otros veteranos que expresan tristeza y dolor por cómo la administración de Estados Unidos se ha vuelto contra Dinamarca.

“Muchos veteranos que tienen heridas, ya sea en su alma o en su cuerpo, ciertamente sienten esto como una ofensa directa a su corazón”, manifestó.

Entendiendo las necesidades de seguridad de EEUU

Los veteranos daneses están furiosos por cómo la retórica de la Casa Blanca ignora el derecho a la autodeterminación de Groenlandia y Dinamarca. También objetan fuertemente la afirmación de Trump de que Dinamarca, después de luchar junto a las fuerzas estadounidenses en tiempos de guerra, es incapaz de proteger los intereses de seguridad de Occidente en el Ártico.

Tanto Andersen como Knudsen dicen que entienden las preocupaciones sobre la seguridad en la región, pero están convencidos de que Dinamarca está lista para continuar haciendo lo que sea necesario dentro de la alianza de la OTAN para defender la región.

Ambos hombres describen mantener un vínculo y amistad con las tropas estadounidenses con las que sirvieron. La esposa de Knudsen nació en Estados Unidos, y su cuñado es un marine estadounidense. Están convencidos de que sus antiguos camaradas no comparten las opiniones de Trump sobre los daneses.

Los daneses a menudo señalan que Estados Unidos ya tiene acceso a Groenlandia bajo un acuerdo de defensa de 1951, y en el noroeste de la isla se ubica la base militar estadounidense Pituffik que está bajo la Fuerza Espacial del Pentágono. Fue Estados Unidos quien eligió reducir su presencia militar en Groenlandia en los últimos años, y Dinamarca y Groenlandia han dicho que acomodarían una presencia militar estadounidense reforzada.

Pero Trump dijo al The New York Times la semana pasada que “la propiedad te da cosas y elementos que no puedes obtener solo firmando un documento”.

Knudsen dice que una invasión estadounidense de Groenlandia “probablemente me haría llorar”.

“Lo lamentaría mucho si sucediera, porque también vería esto como los momentos finales de la alianza de la OTAN”, señaló. “Y probablemente lo vería como el momento final de mi admiración y amor por lo que ha sido el experimento estadounidense durante 250 años”.

