Por Daniel Wiessner

9 ago (Reuters) - Una nueva demanda acusa al Ejército estadounidense de discriminar a 35.000 veteranos, a los que se prohibió servir debido a su orientación sexual además de no concederles licenciamientos honoríficos.

Cinco veteranos LGBTQ presentaron el martes ante un tribunal federal de San Francisco la demanda colectiva, con la que pretenden obligar al Departamento de Defensa a conceder a los veteranos licenciamientos honoríficos y a eliminar su orientación sexual de la documentación militar.

Una política del Pentágono adoptada en 1993, conocida como "Don't Ask, Don't Tell" (No preguntes, no lo digas), prohibía el acceso al servicio militar a personas abiertamente gays, lesbianas y bisexuales y permitía dar de baja a las personas LGBTQ que revelaran su orientación sexual.

Alrededor de 14.000 personas fueron dadas de baja del Ejército en virtud de esta política, que fue derogada en 2011. Otras más de 20.000 habían sido dadas de baja desde 1980 debido a su orientación sexual real o percibida, según la nueva demanda.

Las bajas "no honorables" pueden impedir que los veteranos reciban diversas prestaciones, como asistencia sanitaria, préstamos y oportunidades de empleo.

Los demandantes en la reclamación del martes afirman que mantener el estatus de los veteranos licenciados en virtud del "Don't Ask, Don't Tell" viola sus derechos constitucionales al debido proceso y a la igualdad de protección.

El Departamento de Defensa no respondió inmediatamente a una solicitud de comentarios el miércoles.

El Departamento ha dicho anteriormente que ha llevado a cabo campañas de divulgación para informar a los veteranos de los procedimientos existentes para buscar actualizaciones de sus registros, y se ha asociado con el Departamento de Asuntos de Veteranos de Estados Unidos (VA) para facilitar el proceso.

Los demandantes dijeron que el proceso de solicitar registros actualizados puede llevar años y es complejo, lo que obliga a los veteranos a contratar abogados y "reactivar el trauma de su baja".

La demanda solicita una orden que obligue al Departamento de Defensa a realizar una revisión exhaustiva de las bajas basadas en la orientación sexual y a conceder bajas honoríficas cuando proceda. (Reporte de Daniel Wiessner en Albany, Nueva York; Editado en español por Aida Pelaez-Fernández)