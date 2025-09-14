Veto migratorio de Trump impide a estudiantes internacionales llegar a EE.UU. para la universidad

Después de que el Talibán prohibiera a las mujeres asistir a la universidad en su Afganistán natal, Bahara Saghari pensó en continuar su educación superior en Estados Unidos.

Saghari, de 21 años, practicó inglés hasta ocho horas al día durante varios años, logrando finalmente una oferta para estudiar administración de empresas en una universidad privada de artes liberales en Illinois. Esperaba llegar este otoño, pero sus planes se vieron frustrados de nuevo, esta vez por la prohibición de viaje del presidente Donald Trump.

"Piensas que finalmente vas a alcanzar tu sueño, y luego surge algo y como que todo se desvanece", expresó Saghari.

Miles de estudiantes se encuentran entre las personas afectadas por la prohibición de viaje del gobierno de Trump y las restricciones a ciudadanos de 19 países, incluidos muchos que ahora se sienten varados después de invertir tiempo y dinero considerables en ir a Estados Unidos.

Algunos estudiantes internacionales potenciales no se están presentando en los campus estadounidenses este otoño a pesar de tener ofertas de admisión debido a los atascos en las solicitudes de visa, que el gobierno de Trump ralentizó este verano mientras implementaba una revisión adicional. Otros han tenido dudas debido a la amplia represión de la inmigración por parte del gobierno y la abrupta anulación del estatus legal de algunos estudiantes.

Pero ninguno enfrenta obstáculos mayores que los estudiantes afectados por las prohibiciones de viaje. El año pasado, el Departamento de Estado emitió más de 5700 visas F-1 y J-1 —que son utilizadas por estudiantes e investigadores extranjeros— a personas en los 19 países afectados por la prohibición de viaje entre mayo y septiembre. A ciudadanos de Irán y Myanmar se les emitieron más de la mitad de las visas aprobadas.

Estados Unidos sigue siendo la primera opción para muchos estudiantes

Pouya Karami, un estudiante de 17 años de Shiraz, Irán, centró su búsqueda universitaria completamente en Estados Unidos. Ningún otro país ofrece las mismas oportunidades de investigación en ciencia, dijo. Planeaba estudiar química de polímeros este otoño en la Universidad Estatal de Pittsburg en Kansas, pero tuvo que posponer esos planes debido a la prohibición de viaje.

Karami aplazó la admisión hasta el próximo año y mantiene la esperanza. Todavía se está preparando para su entrevista en la embajada y contacta con políticos estadounidenses para pedir que reconsideren las restricciones de la prohibición de viaje para estudiantes.

"Estoy haciendo todo lo que puedo al respecto", afirmó.

La prohibición de viaje completa afecta a ciudadanos de 12 países en África, Asia, Oriente Medio y el Caribe.

Impide a la mayoría de las personas obtener nuevas visas, aunque algunos ciudadanos de los países prohibidos están exentos, como los titulares de “green card” —un permiso permanente de residencia—, ciudadanos con doble nacionalidad y algunos atletas. Otros siete países tienen restricciones más estrictas que también se aplican a las visas de estudiantes.

Cuando Trump anunció la prohibición de viaje en junio, citó altas tasas de permanencia de visas y amenazas a la seguridad nacional de gobiernos extranjeros inestables o adversarios como razones para incluir a los países en la lista. Ha calificado algunos de los procesos de selección de los países como "deficientes" y dijo que planea mantener la prohibición en vigor hasta que se aborden las "deficiencias identificadas".

Las esperanzas de familias extendidas dependen de los estudiantes

En Myanmar, la familia de un estudiante de 18 años hizo de su educación su máxima prioridad, ahorrando sueldos para que pudiera ir al extranjero a la universidad. Arriesgaron su estabilidad para que él pudiera tener la oportunidad de vivir una vida mejor, dijo el estudiante, quien pidió ser identificado solo por su apodo, Gu Gu, porque teme ser blanco del gobierno de Myanmar o de Estados Unidos por expresar críticas.

Cuando compartió una captura de pantalla de su carta de aceptación a la Universidad del Sur de Florida en un chat grupal familiar, estalló con emojis de celebración, dijo Gu Gu. Había estado esperando que se anunciaran las citas para las visas cuando una noche, su madre lo despertó para preguntarle sobre las noticias de una prohibición de viaje de Estados Unidos. En un instante, sus planes de estudiar en USF este otoño se arruinaron.

Muchos estudiantes de su edad en Myanmar han sido reclutados en el ejército o se han unido a grupos de resistencia desde que el ejército derrocó al gobierno civil electo en 2021. Mientras una guerra civil hace estragos, él había estado esperando con ansias libertades simples en Estados Unidos, como caminar solo a la escuela o volver a practicar deportes.

"Estaba completamente enfocado en Estados Unidos, así que esto me rompe el corazón", dijo Gu Gu, quien no pudo aplazar su aceptación.

Con la puerta de Estados Unidos cerrada, los estudiantes buscan en otros lugares Saghari, la estudiante afgana, pospuso su cita para la entrevista de visa en julio en Pakistán hasta agosto después de enterarse de la prohibición de viaje, pero finalmente la canceló. Knox College negó su solicitud de aplazar su admisión.

Más tarde solicitó a escuelas en Europa, pero encontró problemas con el proceso de admisión.

Una universidad alemana le dijo a Saghari que necesitaría tomar otra prueba de competencia en inglés porque una calificación anterior había expirado, pero tomar la prueba la primera vez ya fue un desafío en el clima político de Afganistán.

Ha sido aceptada en una universidad polaca con la condición de que pague su matrícula por adelantado. Dijo que su solicitud está bajo revisión mientras la escuela valida su título de secundaria.

Amir, un graduado iraní de 28 años que se negó a proporcionar su apellido por temor a represalias, no pudo viajar a Estados Unidos para tomar una posición como académico visitante. En cambio, ha continuado trabajando como investigador en Teherán, diciendo que fue difícil concentrarse después de perder la oportunidad completamente financiada de realizar investigaciones en la Universidad de Pensilvania.

Su profesor en Penn pospuso su cita de investigación hasta el próximo año, pero Amir dijo que esa opción se siente como "una lotería".

Ha estado buscando oportunidades de investigación en Europa, lo que requeriría más tiempo dedicado a las solicitudes y potencialmente aprender un nuevo idioma. Todavía preferiría ir a Estados Unidos, dijo, pero no es optimista de que la política exterior del país vaya a cambiar.

"Pierdes esta visión idealista del mundo. Como piensas, si trabajo duro, si soy talentoso, si contribuyo, tengo un lugar en otro lugar, básicamente en algún lugar donde quieres estar", dijo. "Y luego aprendes que, no, tal vez la gente no te quiere allí. Eso es algo difícil de manejar".

___

Todd Feathers contribuyó a este despacho.

___

La cobertura educativa de Associated Press recibe apoyo financiero de múltiples fundaciones privadas. AP es el único responsable de todo el contenido. Encuentra los estándares de AP para trabajar con filantropías, una lista de patrocinadores y áreas de cobertura financiadas en ap.org.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.