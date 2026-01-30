Viaja rumbo a EE. UU. ciudadano estadounidense excarcelado en Venezuela

Un ciudadano estadounidense liberado en Venezuela en medio de un proceso de excarcelaciones acordado bajo presión de Estados Unidos salió de la cárcel el viernes y viaja rumbo a su país, informó una ONG dedicada a la defensa de presos políticos.

El 8 de enero el gobierno de la presidenta interina Delcy Rodríguez anunció un proceso de excarcelaciones de un "número importante" de presos por razones políticas, pero familiares y defensores de derechos humanos señalan que las liberaciones marchan a cuentagotas.

"Confirmamos (...) la excarcelación del preso político peruano-americano Arturo Gallino Rullier. Ya va camino a EE. UU. Se encontraba en (la prisión, ndlr) Rodeo I", escribió Gonzalo Himiob, de la ONG Foro Penal, en la red social X. Gallino fue detenido el 29 de noviembre de 2025.

El gobierno venezolano asegura que ha excarcelado desde antes de diciembre a más de 800 personas y pidió al alto comisionado para los Derechos Humanos de la ONU verificar la lista.

No obstante, oenegés dedicadas a la defensa de presos políticos cuestionan la cifra y registran desde diciembre poco más de 400 liberaciones con medidas cautelares.

Foro Penal ha confirmado 302 excarcelaciones tras el proceso anunciado luego de la captura -el 3 de enero- del ahora depuesto presidente Nicolás Maduro en medio de una operación estadounidense que incluyó bombardeos en Caracas y ciudades vecinas.