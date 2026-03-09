Viaje del rey Carlos a EE.UU. debería cancelarse por comentarios de Trump, dice líder de liberales demócratas

Por Sarah Young

LONDRES, 9 mar (Reuters) - La visita prevista del rey Carlos a Estados Unidos debería cancelarse, después de que el presidente Donald Trump insultó repetidamente al Reino Unido, dijo el lunes el líder del tercer partido más grande del país en el Parlamento.

Trump ha criticado repetidamente al primer ministro Keir Starmer después de que Londres bloqueó inicialmente el uso de bases británicas por parte de Estados Unidos para atacar Irán, diciendo que "No era Winston Churchill" y que Starmer había contribuido a "arruinar" la llamada relación especial entre los dos países.

Esto se produjo tras los comentarios de Trump en enero de que las tropas europeas se habían mantenido al margen del frente en Afganistán, lo que provocó un inusual reproche de Starmer, quien los calificó de "francamente espantosos" e insultantes para las familias de los 457 militares británicos que murieron en esa guerra.

Ed Davey, líder de los liberales demócratas, dijo que Starmer debería evitar situar al rey, jefe ceremonial del Estado británico, en el centro de una "situación altamente política" con una visita en abril.

"Una visita de Estado de nuestro rey se consideraría otro gran golpe diplomático para el presidente Trump, por lo que no debería concederse a alguien que insulta y daña repetidamente a nuestro país", dijo Davey a LBC Radio, citando los recientes comentarios de Trump y su "imprudente" guerra en Irán.

En el Reino Unido, el Gobierno asesora al monarca sobre sus relaciones con los líderes extranjeros. El Gobierno de Starmer no ha tardado en aprovechar el poder blando de la familia real para ayudar a suavizar las relaciones con Trump durante el último año.

Carlos recibió a Trump en una segunda visita de Estado sin precedentes al Reino Unido el pasado mes de septiembre, ofreciéndole un paseo en carruaje y un banquete de Estado en el castillo de Windsor.

El príncipe Guillermo, heredero al trono, también tiene previsto visitar Estados Unidos en el verano boreal, durante la Copa Mundial de Fútbol.

Davey afirmó que, aunque estaba claro que a Trump le gustaba la familia real, no parecía tratar mejor al Reino Unido por ello, en referencia a su política arancelaria.

Cuando se le preguntó sobre las declaraciones de Davey, el ministro Steve Reed dijo que el rey hacía un trabajo notable representando al Reino Unido en el extranjero y que no le correspondía a él ni a Davey comentar los preparativos.

El Palacio de Buckingham no hace comentarios sobre los viajes oficiales antes de que se hayan confirmado. (Reporte de Sarah Young; reportaje adicional de Sam Tabahrity; edición de Gareth Jones; Editado en español por Ricardo Figueroa)