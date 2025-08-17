Viajes: A toda vela por la costa eslovena

Y también Sečovlje con sus salinas iluminadas por los rayos del atardecer, Izola con sus pescadores y las playas de Strunjan y Portorož, entre balnearios y centros de talasoterapia.

A tan solo unos kilómetros de costa, hay todo un mundo por descubrir, quizás incluso desde el mar, impulsado por la bora, el viento del noreste tan apreciado por navegantes, windsurfistas o incluso quienes simplemente disfrutan contemplando el mar desde lejos. El litoral esloveno, aunque pequeño, está repleto de puertos deportivos donde embarcarse en una aventura náutica, un deporte con una larga tradición en este tramo de costa.

Aquí, los vientos favorables y una eficiente infraestructura turística y deportiva ofrecen condiciones óptimas para todos los niveles: desde clases para niños en la Escuela de Vela Pirata de Portorož hasta alquiler de barcos en las bahías de Izola o Koper, desde surf hasta windsurf, desde kitesurf hasta tablas de paddle surf, disponibles para probar o alquilar en casi todas partes. En Izola, los días ventosos atraen a diario a windsurfistas y kitesurfistas, que se reúnen en la playa de Svetilnik con vistas a los Alpes Julianos.

Sin embargo, cuando el mar está en calma, una tabla de SUP es la mejor manera de explorar la costa: este deporte es apto para todos, especialmente con tablas más grandes en las que es fácil encontrar el equilibrio.

Las aguas del norte del Adriático también ofrecen actividades deportivas para buceadores, con fondos marinos que combinan belleza natural con atractivos históricos y culturales.

Un lugar ideal para bucear es el "Triglav submarino", el punto más profundo del mar esloveno, ubicado aproximadamente a 38 metros bajo el nivel del mar. Aquí se ha erigido un pilar conmemorativo con la imagen del monte Triglav, el pico sagrado de la nación eslovena.

Bucear a esta profundidad requiere condiciones climáticas óptimas y una preparación técnica adecuada, dada la presencia de corrientes y tráfico marítimo. Una opción mucho más sencilla es el descenso desde Fiesa, un pueblo entre Piran y Portorož: aquí, un arrecife accesible directamente desde la orilla, que presenta una suave pendiente de entre 4 y 16 metros de profundidad.

Es un sitio popular para escuelas de buceo y destaca por su extraordinaria biodiversidad: caballitos de mar, langostas, anguilas y numerosas especies de peces encuentran refugio entre las rocas y las praderas marinas. Las inmersiones nocturnas en Fiesa son especialmente populares por su ambiente tranquilo y la oportunidad de observar especies esquivas.

El mar y la hermosa ciudad de Piran, encaramada en la península homónima, están profundamente conectados.

La ciudad está dominada por la Iglesia de San Jorge, en lo alto del promontorio, que ofrece una vista impresionante.

Toda la ciudad está construida sobre sal: un documento redactado en presencia de Carlomagno en el año 804 menciona la producción de una sal única, aún considerada el oro blanco de la costa eslovena. Y son precisamente los beneficios de la producción y venta de sal los que han permitido la construcción de los audaces estilos arquitectónicos de la ciudad.

La mayor producción de sal se concentra en la ciudad de Portorož, donde abundan las oportunidades para disfrutar de experiencias temáticas: esta antigua tradición se mantiene hoy en día en las salinas de Santa Lucía, con actividades que permiten a los niños divertirse y aprender.

Las extraordinarias propiedades del mar que rodea Piran y Portorož también son apreciadas por quienes disfrutan relajándose en los balnearios costeros: justo a medio camino entre ambas ciudades, enclavado entre adelfas, palmeras y romero, se encuentra el St. Bernardin Resort, que alberga el parque acuático marino Termaris, con varias piscinas termales.

