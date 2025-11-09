Viajes aéreos en EEUU se reducirán a un "goteo" debido al cierre de Gobierno: secretario de Transporte

Por David Shepardson y David Ljunggren

WASHINGTON, 9 nov (Reuters) - Los vuelos estadounidenses se reducirán a un "goteo" debido a la creciente escasez de personal de control del tráfico aéreo, dijo el domingo el secretario de Transporte, Sean Duffy, en vísperas de la festividad de Acción de Gracias.

Las principales aerolíneas se enfrentaban a un tercer día de recortes de vuelos ordenados por el Gobierno después de que miles de retrasos y cancelaciones paralizaran el tráfico el sábado. El cierre, que ha alcanzado la cifra récord de 40 días, ha provocado la escasez de controladores aéreos que, al igual que otros empleados federales, llevan semanas sin cobrar.

"Solo va a empeorar... las dos semanas antes de Acción de Gracias, van a ver cómo los viajes aéreos se reducen a un goteo", dijo Duffy en el programa "State of the Union" de CNN.

Millones de personas suelen viajar en vísperas de Acción de Gracias, una de las fiestas más importantes de Estados Unidos, que este año cae el 27 de noviembre.

"Muchos de ellos no van a poder subirse a un avión, porque no va a haber tantos vuelos... si esto no vuelve a abrirse", dijo Duffy.

La Administración Federal de Aviación (FAA) ordenó a las compañías aéreas que redujeran el 4% de los vuelos diarios a partir del viernes en 40 aeropuertos importantes debido a problemas de seguridad en el control del tráfico aéreo. Las reducciones deberán alcanzar el 6% el martes y llegar al 10% el 14 de noviembre.

El sábado, la FAA informó de que la escasez de personal de control aéreo estaba afectando a 42 torres de aeropuertos y otros centros y retrasando vuelos en al menos 12 grandes ciudades estadounidenses, entre ellas Atlanta, Newark, San Francisco, Chicago y Nueva York.

Un número creciente de controladores aéreos se han jubilado desde que comenzó el cierre federal el 1 de octubre, dijo Duffy. A la FAA le faltan entre 1.000 y 2.000 controladores para completar su plantilla, dijo a CNN.

"He pagado a controladores experimentados para que se queden en el trabajo y no se jubilen", dijo Duffy. "Solía tener unos cuatro controladores que se jubilaban al día antes del cierre, (...) ahora se jubilan entre 15 y 20 al día".

Unos 1.550 vuelos fueron cancelados y 6.700 retrasados el sábado, frente a las 1.025 cancelaciones y 7.000 vuelos retrasados del viernes.

Funcionarios de las aerolíneas dijeron en privado que el número de retrasos hacía casi imposible programar y planificar muchos vuelos y expresaron su alarma sobre cómo funcionaría el sistema si empeoraban los problemas de personal.

Los recortes, que comenzaron el viernes por la mañana, incluyen unos 700 vuelos de las cuatro mayores aerolíneas: American Airlines, Delta Air Lines, Southwest Airlines y United Airlines. Está previsto que las aerolíneas cancelen alrededor del mismo número de vuelos el domingo.

Durante el cierre de la Administración, 13.000 controladores aéreos y 50.000 inspectores de seguridad se han visto obligados a trabajar sin sueldo. Duffy había dicho previamente que podría exigir recortes del 20% en el tráfico aéreo si más controladores dejan de presentarse a trabajar. (Reporte de David Shepardson en Washington; Reporte adicional de David Ljunggren en Ottawa; Editado en Español por Manuel Farías)