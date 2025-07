Viajes: Carintia, un paraíso en el agua

Hay muchísimas opciones para parejas, amigos o familias.

El Drau Paddelweg es una ruta de 210 km a lo largo del río Drava, una franja verde esmeralda que atraviesa la provincia más meridional de Austria, atravesando románticos paisajes, espectaculares montañas y vistas impresionantes. Es una experiencia de canotaje perfecta, incluso para principiantes y familias, gracias a la suave corriente y a las numerosas estaciones de tren que facilitan el desplazamiento.

Para quienes buscan momentos especiales en pareja, la Oficina de Turismo de Radenthein ofrece "Tiempo para Dos", un día relajante a bordo de un bote de remos para explorar el lago Millstätter See, en particular su prístina orilla sur. La excursión incluye una cesta de picnic (vegana, vegetariana o sin gluten, a petición) llena de delicias locales para disfrutar entre la tranquilidad de los juncos, donde el tiempo parece detenerse.

También en el lago Millstätter See, podrá presenciar la pesca tradicional con red con un pescador experto. La actividad se lleva a cabo en la reserva del Hotel Post, donde podrá descubrir la vida del corégono blanco, el lucio y la tenca. Al regresar a la orilla, podrá disfrutar de pescado frito recién capturado, servido directamente por el hotel.

El Schütt, al pie del monte Dobratsch, es un paisaje prístino atravesado por el río Gail. Puede navegarlo en una excursión guiada en canoa, alternando tramos tranquilos con emocionantes rápidos, entre imponentes paredes rocosas y naturaleza virgen. Al final de la caminata, el refugio alpino del Schütt ofrece un refrigerio típico de Carintia.

En los numerosos lagos de la región, también puede practicar SUP o stand-up paddle, un deporte completo y divertido para disfrutar desde temprano por la mañana hasta el atardecer.

Otra forma única de descubrir la naturaleza de Carintia es hacer un paseo en balsa por el lago Weissensee. Aquí, se atravesará una zona habitada por osos, linces, quebrantahuesos y buitres leonados. La zoóloga Manuela Siller guía el paseo por bosques y prados, explicando el ecosistema local. Al regresar al agua, la balsa se transforma en un restaurante flotante donde se pueden saborear platos con pescado fresco del lago y excelentes vinos.

En Villach, en el bosque de Warmbad, las aguas termales de Maibachl brotan naturalmente a 29 grados Celsius (84 grados Fahrenheit).

Un baño caliente en el corazón del bosque, en una piscina natural, es una experiencia de pura relajación y conexión con la naturaleza. Cada lago de Carintia tiene características únicas para descubrir bajo el agua: el Weissensee, con su fondo claro y transparente, se asemeja a un parque submarino; el Ossiacher See revela zonas oscuras pobladas por grandes peces; el Millstätter See sorprende con su diversa fauna marina. Otra experiencia única es practicar yoga a la orilla del lago: en el lago Wörthersee, por ejemplo, se pueden disfrutar sesiones de yoga espontáneas a cualquier hora del día, seguidas de refrescantes chapuzones en las aguas turquesas del lago. Los lagos también cuentan con balnearios con vistas al agua, saunas panorámicas y piscinas infinitas. Entre los mejores se encuentran los del lago Wörthersee (Werzerbad), en el lago Millstättersee y en el lago Klopeinersee. Un crucero también puede ser una excelente manera de descubrir Carintia desde el agua: el lago Millstättersee ofrece tours musicales, mientras que el lago Wöthersee ofrece brunchs dominicales y cruceros con fiesta durante eventos como el Festival del Lago Rosa, un popular evento LGBTQ+ del 28 al 31 de agosto. Finalmente, en el Hotel Kollers, a orillas del lago Millstätter See, podrán disfrutar de una experiencia exclusiva: una cena para dos en una plataforma flotante. El camarero llega en lancha rápida y sirve un aperitivo con champán y un refinado menú de siete platos, dejando a la pareja a solas en un entorno de ensueño. (ANSA).