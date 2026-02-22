Viajes: El Camino Capuchino celebra el 800 aniversario de San Francisco

Con motivo del 800 aniversario de la muerte de San Francisco, que se celebra durante todo el año con numerosos eventos y encuentros, a partir del 20 de abril se organizan tres experiencias de viaje guiadas y tranquilas que combinan la naturaleza, la cultura y la espiritualidad.

Las tres propuestas surgen del éxito del año pasado entre viajeros y peregrinos que buscan experiencias nuevas y seguras que garanticen una conexión auténtica con los territorios que recorren.

La ruta serpentea por los Apeninos de Marcas, siguiendo antiguos senderos que conectan conventos, santuarios y pequeños pueblos históricos a través de bosques, colinas cultivadas y valles interiores. Es una geografía alejada del turismo de masas, que ofrece un concepto de viaje basado en la lentitud y la conexión con el paisaje y las comunidades locales.

En este contexto, el aniversario franciscano se convierte en una oportunidad cultural para regresar a los lugares donde el mensaje del santo se vive en la vida cotidiana.

La primera opción, del 20 al 26 de abril, es un viaje de Camerino a Ascoli Piceno. Los frailes Sergio y Ania acompañarán a un máximo de 30 participantes a lo largo de una ruta de 160 km, con etapas diarias de entre 17 y 26 km. A lo largo de una semana, recorrerán las ondulantes colinas, pueblos históricos y lugares de profunda espiritualidad de la región de Las Marcas.

Es la experiencia más representativa del Camino Capuchino, también porque el recorrido es comunitario: se camina juntos, compartiendo tiempo, silencio y momentos de reflexión.

Los senderos conectan conventos, retiros y pequeños pueblos, ofreciendo una sensación de peregrinación contemporánea que trasciende la dimensión religiosa. El destino final es el Santuario de San Serafino en Ascoli Piceno, donde descansan los restos del primer santo capuchino de la región de Las Marcas, un destino simbólico y espiritual del Camino.

La segunda opción, la Caminata en Pareja, sale el 29 de abril del Monasterio de Fonte Avellana y llega a Cupramontana el 3 de mayo. Durante cinco días, diez parejas recorrerán 88 km, acompañadas por los frailes Gianluca, Francesco y Rosangela, para vivir una experiencia que combina la belleza del paisaje con la meditación.

Partiendo del Monasterio de Fonte Avellana, uno de los complejos monásticos más evocadores del centro de Italia, se sumergirá inmediatamente en una sensación de silencio y contemplación. La ruta atraviesa colinas cultivadas, viñedos y pequeños pueblos del interior de Las Marcas, recorriendo aproximadamente 13 km al día. Hay servicio de traslado disponible para los dos días más largos.

El viaje está acompañado de momentos de reflexión guiada, diseñados para ofrecer a las parejas un espacio de escucha, diálogo e intercambio, enmarcado en la tendencia del turismo de bienestar espiritual.

La tercera experiencia está dirigida a senderistas experimentados y aficionados al trekking que, acompañados por guías oficiales de los Apeninos de Marcas. Participarán en la caminata de Fossombrone a Fabriano, programada del 29 de abril al 3 de mayo.

El guía oficial Mattia les acompañará durante cinco días por uno de los tramos más pintorescos del Camino de los Capuchinos.

La ruta atraviesa gargantas, crestas y bosques, ofreciendo una visión auténtica y poco conocida de la región de Marcas.

Es una caminata físicamente exigente pero muy gratificante, que permite explorar el paisaje a un ritmo pausado, acompañado de un guía experto. El itinerario concluye con la llegada a Fabriano, una ciudad históricamente vinculada a la acogida de viajeros y a los saberes artesanales. (ANSA)