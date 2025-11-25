Viajes El Corte Inglés lanza su Black Friday con una amplia selección de viajes nacionales e internacionales

MADRID, 25 de noviembre de 2025 (Europa Press)

Viajes El Corte Inglés ha lanzado su campaña Black Friday 2025, ya disponible en agencias y en la web oficial de la compañía hasta el 30 de noviembre, que reúne una amplia selección de viajes nacionales, capitales europeas y destinos internacionales con precios especiales y plazas limitadas, según un comunicado.

La selección de la campaña incluye paquetes vuelo más hotel, estancias en playa y ciudad, viajes a capitales europeas, escapadas temáticas y grandes viajes internacionales, abarcando desde opciones asequibles para escapadas de fin de semana hasta viajes de larga distancia.

Tal y como destaca la firma, esta diversidad responde a la demanda de un consumidor que "combina viajes inmediatos para los próximos meses con reservas anticipadas de vacaciones próximas", y que se adapta a distintos perfiles de viajero.

En esta edición, los vuelos forman parte del corazón de la campaña. Rutas como Barcelona-Mallorca, Madrid-Lisboa, Gran Canaria o Ámsterdam aparecen con precios que, en muchos casos, no alcanzan los 100 euros.

Para la nueva temporada, la compañía ha diseñado una selección de propuestas para viajar dentro y fuera de España. En el ámbito nacional, destacan estancias en la costa peninsular con descuentos de hasta el 25%, en destinos como Estepona, Benidorm, Fuengirola e Islantilla, con precios que parten desde 50 euros la noche, así como las islas españolas con un 20% de descuento: Mallorca, Tenerife, Gran Canaria o Lanzarote, con tarifas que rondan los 200 euros, dependiendo de fechas y disponibilidad.

Dentro del segmento de escapadas urbanas, Madrid, Córdoba, Barcelona, Sevilla y Valencia ofrecen hasta un 20% de descuento en alojamiento.

En el plano internacional, este Black Friday incorpora una selección de ciudades europeas -uno de los productos más demandados en estas fechas -como Budapest, Roma, Praga o Berlín-, con rebajas de hasta un 20% de descuento y precios que se mueven alrededor de los 200 euros.

GRANDES VIAJES Y CRUCEROS

Por su parte, los grandes viajes siguen siendo uno de los segmentos con mayor demanda. Por ello, Viajes El Corte Inglés incluye descuentos del 20% al 40% en grandes destinos como Tailandia, Japón, Nueva York, Egipto o Vietnam, con propuestas por debajo de los 1.000 euros.

Entre las propuestas de larga distancia destaca también el Caribe, con ofertas que permiten viajar a lugares como Bayahíbe o Riviera Maya en régimen de todo incluido, con vuelos, traslados, tasas gratis y opciones de alojamiento de cuatro y cinco estrellas, por precios que rondan los 1.000 euros.

De cara a los próximos meses, también se pueden reservar viajes a Laponia con hasta un 40% de descuento.

Y para quienes prefieren navegar, los cruceros por el Norte de Europa, el Mediterráneo o el Egeo ofrecen descuentos de hasta el 50%, con propuestas que abarcan un crucero por las islas griegas con un 75% de descuento en el segundo pasajero, por ejemplo.

TENDENCIAS DE COMPRA

Desde la firma ha destacado que, aunque el Black Friday suele concentrar un gran volumen de compras para viajes inmediatos, la composición del producto destacado sugiere dos grandes comportamientos previstos para esta edición.

En este contexto, son las escapadas de invierno y viajes de corta duración, ideales para aprovechar puentes, vacaciones navideñas o los primeros meses del año; y las reservas anticipadas de grandes viajes o vacaciones más largas, para quienes desean fijar ya sus vacaciones de primavera, verano o incluso otoño.

"Ambos patrones reflejan la evolución del viajero, que busca buenas condiciones de precio y disponibilidad asegurada en los destinos más solicitados, con un equilibrio entre la demanda inmediata y la planificación a medio y largo plazo, un patrón cada vez más habitual en el consumidor", ha resaltado la compañía.