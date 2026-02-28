Por Federico Maccioni y Joanna Plucinska

DUBÁI/LONDRES, 28 feb (Reuters) -

Aerolíneas suspendieron los vuelos en todo Oriente Medio el sábado, incluidos los que iban ‌y venían del centro de ‌transporte más ⁠transitado del mundo, Dubái, después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, sumiendo a la región en un nuevo enfrentamiento militar.

Los mapas de vuelo mostraban el espacio aéreo ​sobre Irán, Irak, ⁠Kuwait, Israel ⁠y Baréin prácticamente vacío, después de los ataques de Israel y el ejército estadounidense. Irán respondió con una ​salva de misiles.

Testigos informaron a Reuters de explosiones en todo el Golfo, incluyendo Doha, en Qatar, ‌que alberga la mayor base militar estadounidense en Oriente Medio, así ​como Abu Dabi y Dubái, en los Emiratos ​Árabes Unidos, importantes centros de transporte regionales.

El cierre de los megacentros del golfo Pérsico bloquea el punto de tránsito este-oeste más ajetreado, dejando pocas partes del planeta sin verse afectadas por la interrupción.

"Hay tripulaciones, aviones y pasajeros varados en todo el mundo. Es una pesadilla logística enorme", dijo una fuente de una aerolínea del Golfo.

Dubai Airports informó de que todos ​los vuelos del Aeropuerto Internacional de Dubái, que gestionó casi 100 millones de pasajeros el año pasado, así como del aeropuerto internacional Al Maktoum, más pequeño, quedaban ⁠suspendidos hasta nuevo aviso, e instó a los pasajeros a no viajar.

"Debido al cierre de múltiples espacios aéreos regionales, Emirates ha suspendido temporalmente ‌sus operaciones hacia y desde Dubái", dijo la aerolínea emiratí, mientras que su filial flydubai dijo que había suspendido temporalmente sus operaciones.

Etihad Airways ha anunciado que todos los vuelos con salida prevista desde Abu Dabi quedan suspendidos hasta las 1000 GMT del domingo, y que los vuelos que debían llegar al centro del Golfo antes de esa hora serán cancelados. "Los vuelos que ya se encuentran en ruta hacia Abu Dabi están regresando a sus aeropuertos de origen cuando es ‌necesario", añadió.

La escalada ha empañado las esperanzas de una solución diplomática a la disputa nuclear de Teherán con Occidente ⁠y ha reavivado el conflicto tras semanas de refuerzo militar estadounidense en la región.

Esto supone la última ‌convulsión para el transporte aéreo en una región normalmente muy transitada. Los aeropuertos de Oriente Medio ⁠son algunos de los más transitados del mundo, cubren una zona que se ⁠extiende desde Irán e Irak hasta el Mediterráneo y sirven de centro de conexión para los vuelos entre Europa y Asia.

"Los pasajeros y las aerolíneas pueden esperar que el espacio aéreo permanezca cerrado durante bastante tiempo en la región", dijo Eric Schouten, director de la consultora de seguridad aérea Dyami. "El impacto en la aviación regional es inmediato ‌y muy variable".

Las aerolíneas cancelaron el sábado aproximadamente ​la mitad de sus vuelos a Catar e Israel y alrededor del 28% de los a Kuwait, según datos preliminares de Cirium. En total, se suspendieron alrededor del 24% de los vuelos a Oriente Medio.

(Reportaje de Federico Maccioni en Dubái y Joanna Plucinska en Londres; reportaje adicional ‌de Justyna Pawlak en Doha; edición de Adam Jourdan, Josephine Mason, Janet Lawrence, Sharon Singleton y Louise Heavens.)