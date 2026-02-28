Viajes en Oriente Medio se suspenden tras los ataques de EEUU e Israel contra Irán

Por Federico Maccioni y Joanna Plucinska

DUBÁI/LONDRES, 28 feb (Reuters) -

Aerolíneas suspendieron los vuelos en todo Oriente Medio el sábado, incluidos los ‌que iban y venían ‌del ⁠centro de transporte más transitado del mundo, Dubái, después de que Estados Unidos e Israel lanzaron ataques contra Irán, sumiendo a la región en ​un nuevo enfrentamiento ⁠militar.

Los ⁠mapas de vuelo mostraban el espacio aéreo sobre Irán, Irak, Kuwait, Israel y Baréin prácticamente ​vacío. Irán respondió con una salva de misiles.

Testigos informaron a Reuters de explosiones ‌en todo el Golfo, incluyendo Doha, en Qatar, que ​alberga la mayor base militar estadounidense en ​Oriente Medio, así como Abu Dabi y Dubái, en los Emiratos Árabes Unidos, importantes centros de transporte regionales.

Dubai Airports informó de que todos los vuelos del Aeropuerto Internacional de Dubái, que gestionó casi 100 millones de pasajeros el año pasado, así como del aeropuerto internacional Al Maktoum, más pequeño, ​quedaban suspendidos hasta nuevo aviso, e instó a los pasajeros a no viajar.

"Debido al cierre de múltiples espacios aéreos ⁠regionales, Emirates ha suspendido temporalmente sus operaciones hacia y desde Dubái", dijo la aerolínea emiratí, mientras que su filial flydubai ‌dijo que había suspendido temporalmente sus operaciones.

Etihad Airways ha anunciado que todos los vuelos con salida prevista desde Abu Dabi quedan suspendidos hasta las 1000 GMT del domingo, y que los vuelos que debían llegar al centro del Golfo antes de esa hora serán cancelados. "Los vuelos que ya se encuentran en ruta hacia Abu Dabi están regresando a sus aeropuertos de origen cuando ‌es necesario", añadió.

La escalada ha empañado las esperanzas de una solución diplomática a la disputa ⁠nuclear de Teherán con Occidente y ha reavivado el conflicto tras semanas de ‌refuerzo militar estadounidense en la región.

Esto supone la última convulsión para el ⁠transporte aéreo en una región normalmente muy transitada. Los aeropuertos ⁠de Oriente Medio son algunos de los más transitados del mundo, cubren una zona que se extiende desde Irán e Irak hasta el Mediterráneo y sirven de centro de conexión para los vuelos entre Europa y Asia.

"Los pasajeros y las aerolíneas pueden esperar que el espacio aéreo ‌permanezca cerrado durante bastante tiempo en ​la región", dijo Eric Schouten, director de la consultora de seguridad aérea Dyami. "El impacto en la aviación regional es inmediato y muy variable".

