Viajes: En San Valentín un "Camino de los enamorados" en Orvieto

La séptima edición de "Innamorati di Orvieto - Ti amo dal profondo!" (Enamorados de Orvieto - ­Te amo desde lo profundo!)

se celebra del 13 al 15 de febrero, ofreciendo un viaje subterráneo que transforma las tradiciones de la ciudad en gestos de amor.

El itinerario abarca cinco fascinantes y evocadores sitios subterráneos: el Pozo de San Patricio, el Metro de Orvieto, el Pozo de Cava, el Laberinto de Adriano y el Metro de Sant'Andrea.

Está estructurado como un auténtico viaje por la ciudad, permitiéndote descubrirla y enamorarte de ella. Cada parada está asociada a una experiencia simbólica ligada al amor y a una tradición local, desde la cerámica hasta el vino, desde el encaje hasta la música, lo que la convierte en un auténtico "abrazo".

Las parejas, entre otros, pueden recoger sus credenciales en cada sitio, válidas para acceder con descuento a todo el circuito. Tras completar al menos tres de las cinco etapas, podrán recibir el "Sello de los Enamorados de Orvieto", un certificado que confirma su vínculo con la ciudad y celebra la experiencia compartida.

El broche de oro de la caminata es la "Luna en el Pozo", el beso más profundo del mundo bajo una sugerente luna que desciende 54 metros en el Pozo de San Patricio. El sábado 14 de febrero, de 17:00 a 19:00 (hora local), el descenso estará acompañado de una degustación de vino Orvieto DOC, mientras que el domingo 15 de febrero, la entrada será gratuita para los residentes del Municipio de Orvieto.

El programa "Innamorati di Orvieto" gira en torno a un viaje por la ciudad oculta, con eventos que incluyen biblioteca, música, teatro y tango.

El sábado 14 de febrero, habrá eventos en la nueva biblioteca pública "L. Fumi", la velada "Tango in Love" en el Palazzo del Capitano del Popolo y actuaciones en el Teatro Mancinelli.

El domingo 15 de febrero también se presentará la caminata urbana "Nuestra Historia Grabada en un Anillo" y el concierto "Playlist para Corazones Confundidos" en el Foyer del Teatro Mancinelli.

"Enamorados de Orvieto - afirmó la alcaldesa y concejala de Turismo y Cultura Roberta Tardani- vuelve a resaltar el encanto del Orvieto escondido y se reinventa con la idea de un paseo de enamorados, un viaje emocional a través de la historia, el arte, la gastronomía y la música" (ANSA)