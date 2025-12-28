Viajes: Italia celebra el Año Nuevo en las calles

Roma Capital se centra en un concierto triple con Alessandra Amoroso, Fabri Fibra y Tananai en el escenario del Circo Máximo, a partir de la medianoche. El equipo italiano de taekwondo también ofrecerá un espectáculo deportivo, y Dimensione Suono Roma ofrecerá entretenimiento musical con una sesión de DJ hasta después de la 1:00 p. m. (hora local).

Las celebraciones en la Piazza Duomo de Milán serán más moderadas, con un aforo máximo de 4.500 personas por razones de seguridad, y se prohibirá el alcohol y los fuegos artificiales.

La plaza está actualmente ocupada por numerosas instalaciones relacionadas con los Juegos Olímpicos de Invierno de Milán-Cortina 2026.

Génova despedirá el 2026 transformando el corazón de la ciudad en un enorme escenario al aire libre con los Pinguini Tattici Nucleari en la Piazza della Vittoria.

Tras el brindis, la celebración continuará con la Fiesta Génova 2026 hasta las 2:30 (hora local). Se trata de un "Vecchione" artístico que invita a mirar dentro de uno mismo, incluso antes de contemplar el mal del mundo, ese que arderá en Nochevieja en la Piazza Maggiore de Bolonia. Se titula "Gremlin oviparo" y es obra de Dem, también conocido como Marco Barbieri.

En Parma, Alex Britti actuará en la Piazza Garibaldi, mientras que en Ferrara, entre las Murallas de Este, música, actividades para adultos y niños, y la grandiosa quema del Castillo con un espectacular y colorido espectáculo de fuegos artificiales acompañarán las celebraciones de medianoche.

En Orvieto, habrá reunión en la Piazza Duomo para dar la bienvenida al 2026 con el tradicional brindis a la sombra de la Catedral, iluminada para la ocasión, que este año estará acompañada por la música de Mitla. Los amantes del jazz podrán celebrarlo con el Umbria Jazz Winter: conciertos de gospel y sesiones de improvisación entre la Catedral, el Teatro Mancinelli y las calles del centro.

La Piazza del Comune de Asís acogerá un final y comienzo de año musical con música en directo de la "Antonio Ballarano Band", a partir de las 22. El espectacular telón de fondo será un video mapping de cielos estrellados y obras de Banksy.

Se programaron cuatro eventos en Florencia: el más destacado en Santa Croce, también transmitido por Sky, presenta a Paola Iezzi, Tiromancino, Franco126, Sarafine y dos de las revelaciones de X Factor 2025, Layana y Tomasi, con una sesión de DJ a cargo de Lele Sacchi. La Piazza Santissima Annunziata acoge el concierto "Gospel Symphony - Florence sings the New Year", interpretado por la Orquesta de Cámara Florentina. El tercer evento es la Piazza del Carmine, con jazz a cargo del grupo Nico Gori Young Lions, con la participación especial de Fabrizio Bosso.

Por último, la cuenta regresiva comenzará en la Piazza della Signoria, donde se podrá asistir a un espectacular conteo proyectado sobre la fachada del Palazzo Vecchio mediante un video mapping artístico de Florence Lights Up.

Nápoles albergará cuatro días de celebraciones y entretenimiento, que culminarán con el evento principal de Nochevieja en la Piazza Plebiscito, donde Elodie hará cantar y bailar a napolitanos y turistas. Junto a ella en el escenario estarán Serena Brancale, Gigi Finizio, Lda, Franco Ricciardi, Andrea Sannino y el DJ Daniele Decibel Bellini.

La Piazza Municipio presentará el concurso de DJ Young Proposals y el evento con Claudio Cecchetto y Gigi Soriani. En la Rotonda Diaz, Kenny Dope Gonzalez, DJ Spen, Janice Robinson, Simone Cavagnuolo, Gianluca Fiore, Paolo y Massimo Generale, y Giovanni D'Apuleo estarán de vuelta. El evento concluirá con un espectáculo de fuegos artificiales en Castel dell'Ovo a partir de la 1:15 a. m.

Más al sur, la tercera etapa de "L'Anno che verr…" de la RAI en Calabria tendrá su escenario principal en Catanzaro y su paseo marítimo con vistas a la costa jónica. El recinto que acogerá a los artistas (el más grande jamás construido para el evento) tiene 53 metros de ancho, 22 metros de profundidad y 18 metros de altura.

Venecia unirá fuerzas con Mestre para ofrecer dos formas complementarias de celebrar la Nochevieja. La laguna volverá a ser escenario de fuegos artificiales, mientras que Mestre dará la bienvenida a quienes buscan música, energía y socialización.

En Bari, se puede esperar hasta la medianoche con la música de Nochevieja de Mediaset; Foggia brindará con la Orquesta Italiana y una sesión de DJ de Radio 101. Trani animará a partir de las 22 con la música de Radio Selene y Edoardo Bennato.

Taranto celebrará la Nochevieja con un gran espectáculo acrobático, mientras que en Brindisi, se podrá bailar al ritmo de la música del DJ Ciccio Riccio. Lecce ha elegido la legendaria voz de La Notte della Taranta, el Antonio Amato Ensemble y el grupo de pop-rap Gemelli Diversi para brindar por el año nuevo.

Noemi es la estrella del concierto de Nochevieja en Agrigento, programado en la Piazza Marconi. Antes de su actuación, la joven banda agrigentina "Dixit", ganadora del Cantagiro 2025, animará al público.

La Nochevieja en Cerdeña se prepara para atraer a 200.000 personas a las plazas con espectáculos en 18 municipios. Alghero celebra la 30.ª edición de Cap d'Any con Gabry Ponte en la consola, Arzachena apuesta por Achille Lauro y Oristano recibe a Fedez. Cagliari presenta a Giusy Ferreri con Miss Keta y Mimi Caruso. Castelsardo recibe a J-Ax, con una sorpresa en camino.

Olbia trae a Marco Mengoni y Lazza al escenario en Molo 1 Bis.

Sassari recibe a Max Pezzali. (ANSA).