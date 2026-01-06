Viajes: la mítica Ruta 66 cumple cien años

¨Quién no ha soñado con recorrer sus olas de asfalto, entre los ondulantes arbustos del desierto y las luces de los moteles, congelada en el tiempo como los versos que inspiró?

Hoy tiene un perfil en redes sociales, y poetas como Bob Dustwalker aún cantan sobre ella: "A lo largo de la Ruta 66 aún duermen, coches oxidados, detenidos en el tiempo. Esqueletos brillantes de un tiempo lejano, que el sol acaricia con un toque humano".

Pero la legendaria carretera que cruza ocho estados —desde Chicago, Illinois, hasta Los Ángeles, California— ingresó con fuerza en la historia de la literatura y el arte, a través de novelas como "Las uvas de la ira" de John Steinbeck o "En el camino" de Jack Kerouac, por no mencionar el cine con "Easy Rider" de Dennis Hopper, protagonizada por Peter Fonda y Jack Nicholson, o las hermosas pinturas de Bob Dylan. Solo por dar algunos ejemplos de un lugar mítico que incluye el Gran Cañón en su ruta.

Según un estudio realizado por Brand USA, los viajes por carretera se encuentran entre las tres experiencias turísticas que más atraen a visitantes internacionales. Por eso, Brand USA, junto con el secretario de Transporte, Sean Duffy, y ese Departamento, lanzó la iniciativa "Gran Viaje por Carretera Americano", que destaca más de 250 lugares emblemáticos a lo largo de las rutas más famosas del país, incluyendo, por supuesto, la legendaria Ruta 66.

El viaje se inicia en el Salón de la Fama y Museo de la Ruta 66 en Pontiac, Illinois, donde se pueden admirar recuerdos y tomar fotos frente al mural más grande del famoso letrero de la "Ruta 66".

Misuri es conocido por sus numerosas atracciones a lo largo de la Ruta: este tramo está lleno de curiosidades únicas, como la mecedora más grande del mundo y la segunda bifurcación más grande del mundo en Springfield.

Aunque corto, con poco más de 19 kilómetros, el tramo de Kansas incluye varios puntos de interés para los aficionados a la historia, como el Puente Marsh Arch (Puente Arcoíris), el Centro y Museo del Patrimonio de Baxter Springs y el Museo Minero e Histórico de Galena.

El Museo de la Ruta 66 de Oklahoma en Clinton, Oklahoma, narra la historia de la Ruta, su fundación y el período histórico en el que nació. Una visita obligada es la famosa Ballena Azul de Catoosa, en Catoosa, Oklahoma, actualmente en proceso de renovación para su centenario.

En Luther, la historia cobra vida en la Gasolinera Threatt: construida en 1915, fue un punto de referencia para los viajeros afroamericanos de la Carretera Madre; incluida en 2021 en la lista de Lugares en Mayor Peligro del National Trust for Historic Preservation, desde entonces ha experimentado un renacimiento tanto físico como en términos de visibilidad.

En Amarillo, Texas, se encuentra el famoso Cadillac Ranch, una reconocida instalación artística al aire libre, mientras que en Santa Rosa, Nuevo México, el Museo del Automóvil de la Ruta 66 exhibe una colección de autos clásicos y recuerdos.

También en Nuevo México, el nuevo Centro de Visitantes de la Ruta 66 del Centro Oeste abrirá pronto en Albuquerque, un centro multiusos de 6400 m2 que alberga una colección de letreros de neón, un museo, un anfiteatro, una sala de conferencias, una tienda de regalos y espacios para eventos y mercados al aire libre.

Además, el proyecto artístico "Route 66 Remixed", en colaboración con Meow Wolf, Refract Studio y artistas locales, transformará la Avenida Central en un "viaje artístico por carretera" con instalaciones a gran escala y experiencias digitales que celebran las tradiciones locales.

Las instalaciones incluyen experiencias de realidad aumentada en lugares como el Teatro Guild y el Jardín de Esculturas del Museo de Albuquerque, así como obras físicas que incluyen esculturas y la decoración del autobús de Tránsito Rápido de Albuquerque. Los visitantes pueden explorar sitios individuales o seguir una ruta a través de una interfaz web.

Hakim Bellamy, el primer poeta laureado de Albuquerque, será el narrador y relatará la experiencia del viaje por carretera.

El oeste de Arizona alberga el Parque Nacional del Bosque Petrificado, el único parque del sistema de Parques Nacionales que incluye un tramo de la histórica "Carretera Madre".

Arizona también alberga algunas de las atracciones más singulares de la Ruta 66, como el puesto comercial Jack Rabbit en Joseph City, el pueblo de Winslow, famoso por la canción "Take It Easy" de los Eagles, y Kingman, sede del Museo de la Ruta 66 de Arizona y del Museo de Vehículos Eléctricos de la Ruta 66.

La Ruta termina en California, en el emblemático muelle de Santa Mónica, que alberga un parque de atracciones con vistas al océano. Pero antes de llegar, vale la pena visitar el sitio y el museo del primer McDonald's, justo al lado de la Ruta 66 en San Bernardino, y el Elmer's Bottle Tree Ranch en el desierto de Mojave.

Al final de la ruta, en Santa Mónica, los visitantes pueden ver el letrero de "Fin del Sendero" en el legendario muelle, una conclusión simbólica de la Carretera Madre. Es uno de los lugares más fotografiados de la ciudad, con impresionantes vistas del océano y la costa, a pocos pasos de la "Costa Oeste" de Pacific Park, la atracción temática de la Ruta 66. (ANSA).