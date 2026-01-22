Viajes: "Lugares del Corazón", valorizar 20 sitios italianos
Más de 700.000 euros para la recuperación de activos en las zonas más vulnerables
Los fondos provienen de FAI (Fondo para el Ambiente), en colaboración con Intesa Sanpaolo: 700.000 euros en total, la cantidad más alta jamás destinada a apoyar el programa, que beneficiará a lugares poco conocidos o infravalorados, a menudo en riesgo, que encarnan y narran la identidad italiana, la memoria colectiva y constituyen un patrimonio rico y variado de historia, arte y naturaleza.
Algunos de estos sitios son la ermita de Quisquina, situada en el interior de Agrigento, enclavada en un bosque de robles centenarios en los Montes Sicani; la escuela infantil Sant'Elia, una obra maestra de la arquitectura moderna diseñada en 1937 por Giuseppe Terragni en lo que entonces era un barrio obrero de Como; el pueblo de Nidastore, el más septentrional de los castillos de Arcevia (Ancona) y el pequeño Museo Filippa en Rimella, un pueblo de poco más de 140 habitantes en la Alta Valsesia, con una curiosa colección de objetos que relatan a los habitantes del valle cómo era el mundo en el pasado.
De la suma total, 520.000 euros se destinarán a proyectos seleccionados a través de la convocatoria de propuestas y, por primera vez, cada proyecto individual pudo solicitar hasta 50.000 euros.
Esta asignación permite una respuesta más significativa a las necesidades locales y fortalece el impacto general de I Luoghi del Cuore.
Los 180.000 euros restantes se reservan para los tres proyectos mejor clasificados, que se acordarán con la FAI: el primer puesto corresponde al Santuario de Nuestra Señora de las Gracias en Nizza Monferrato (AT), seguido de la Fontana Antica en Galípoli (LE) y la Iglesia de San Giorgio en el pueblo de Tellaro (SP).
De los "lugares del corazón" que apoya la convocatoria, 18 se ubican en pequeños municipios y aldeas, a menudo en zonas del interior, montañosas y aisladas, o en las afueras de grandes ciudades. Se trata de lugares para los cuales la ciudadanía, a través del censo FAI, expresa sus solicitudes de protección y valorización.
Los 20 proyectos abordan historias y tradiciones en peligro de desaparición, o paisajes y espacios naturales que necesitan protección y preservación. Para estos sitios, la participación en el programa FAI y la concesión de financiación representan una oportunidad concreta, a veces la única, de recuperación o revitalización.
Esta "ayuda" inicial es a menudo solo el comienzo de un proceso de desarrollo local que conduce a atraer recursos adicionales, desarrollar habilidades, fortalecer el espíritu comunitario e incluso impulsar nuevas economías locales.
Además de su impacto cultural, la iniciativa tiene un importante valor social, demostrado por la creación y consolidación de redes de colaboración y la capacidad de movilización de la comunidad.
También tiene un importante impacto económico general: las contribuciones asignadas por FAI e Intesa Sanpaolo a estos proyectos desbloquearán recursos adicionales por un total de más de 820.000 euros (más del 150% del presupuesto de la convocatoria), aportados por las comunidades locales y las partes interesadas.
Estos 20 nuevos proyectos elevan a 180 el número total de intervenciones apoyadas desde 2003 gracias a I Luoghi del Cuore.
El próximo censo se lanzará en mayo de 2026 (ANSA)