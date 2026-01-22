Viajes: "Lugares del Corazón", valorizar 20 sitios italianos

Los fondos provienen de FAI (Fondo para el Ambiente), en colaboración con Intesa Sanpaolo: 700.000 euros en total, la cantidad más alta jamás destinada a apoyar el programa, que beneficiará a lugares poco conocidos o infravalorados, a menudo en riesgo, que encarnan y narran la identidad italiana, la memoria colectiva y constituyen un patrimonio rico y variado de historia, arte y naturaleza.

Algunos de estos sitios son la ermita de Quisquina, situada en el interior de Agrigento, enclavada en un bosque de robles centenarios en los Montes Sicani; la escuela infantil Sant'Elia, una obra maestra de la arquitectura moderna diseñada en 1937 por Giuseppe Terragni en lo que entonces era un barrio obrero de Como; el pueblo de Nidastore, el más septentrional de los castillos de Arcevia (Ancona) y el pequeño Museo Filippa en Rimella, un pueblo de poco más de 140 habitantes en la Alta Valsesia, con una curiosa colección de objetos que relatan a los habitantes del valle cómo era el mundo en el pasado.

De la suma total, 520.000 euros se destinarán a proyectos seleccionados a través de la convocatoria de propuestas y, por primera vez, cada proyecto individual pudo solicitar hasta 50.000 euros.

Esta asignación permite una respuesta más significativa a las necesidades locales y fortalece el impacto general de I Luoghi del Cuore.

Los 180.000 euros restantes se reservan para los tres proyectos mejor clasificados, que se acordarán con la FAI: el primer puesto corresponde al Santuario de Nuestra Señora de las Gracias en Nizza Monferrato (AT), seguido de la Fontana Antica en Galípoli (LE) y la Iglesia de San Giorgio en el pueblo de Tellaro (SP).

De los "lugares del corazón" que apoya la convocatoria, 18 se ubican en pequeños municipios y aldeas, a menudo en zonas del interior, montañosas y aisladas, o en las afueras de grandes ciudades. Se trata de lugares para los cuales la ciudadanía, a través del censo FAI, expresa sus solicitudes de protección y valorización.

Los 20 proyectos abordan historias y tradiciones en peligro de desaparición, o paisajes y espacios naturales que necesitan protección y preservación. Para estos sitios, la participación en el programa FAI y la concesión de financiación representan una oportunidad concreta, a veces la única, de recuperación o revitalización.

Esta "ayuda" inicial es a menudo solo el comienzo de un proceso de desarrollo local que conduce a atraer recursos adicionales, desarrollar habilidades, fortalecer el espíritu comunitario e incluso impulsar nuevas economías locales.

Además de su impacto cultural, la iniciativa tiene un importante valor social, demostrado por la creación y consolidación de redes de colaboración y la capacidad de movilización de la comunidad.

También tiene un importante impacto económico general: las contribuciones asignadas por FAI e Intesa Sanpaolo a estos proyectos desbloquearán recursos adicionales por un total de más de 820.000 euros (más del 150% del presupuesto de la convocatoria), aportados por las comunidades locales y las partes interesadas.

Estos 20 nuevos proyectos elevan a 180 el número total de intervenciones apoyadas desde 2003 gracias a I Luoghi del Cuore.

El próximo censo se lanzará en mayo de 2026 (ANSA)