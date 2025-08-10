Viajes: Vacaciones al aire libre en glampings de Italia

Quienes aprecian este tipo de vacaciones buscan experiencias auténticas y de calidad, reflejo de una nueva cultura viajera, más atenta a la libertad, la naturaleza y la sostenibilidad.

Hay muchas opciones para elegir: desde glamping junto al agua hasta tiendas de safari, desde casas hobbit hasta cúpulas de cristal, desde yurtas hasta burbujas panorámicas para observar el cielo día y noche.

Hay varias sugerencias de glamping de norte a sur del país.

Enclavado en un rincón de la Riviera di Levante, cerca de Cinque Terre, pero lejos de las aglomeraciones turísticas, Sesta Terra Natural Resort se alza con vistas al mar en el antiguo pueblo de Framura.

Este encantador glamping cuenta con cabañas y alojamientos que se integran a la perfección con el paisaje: construcciones de madera y vidrio, tejidos naturales y piedra local, rodeadas de bosques de encinas, pinos y robles, olivares y viñedos. El complejo también cuenta con restaurante, centro de bienestar, piscina con vistas al golfo y clases de yoga. Las bicicletas eléctricas permiten descubrir rincones escondidos y senderos pintorescos, mientras que un cómodo servicio de transporte llega a la estación de Framura para acceder a Cinque Terre.

Enclavado en los viñedos del Valle de Tidone, Namoon bubble glamping en Ziano Piacentino es el único glamping burbuja en Emilia-Romaña: una gran burbuja transparente equipada con todas las comodidades. Por la noche, el encanto está garantizado, con la posibilidad de dormirse rodeado de la magia del cielo estrellado. La cúpula de cristal es como una habitación al aire libre, ofreciendo el privilegio de estar en una región llena de oportunidades, donde podrá participar en rutas por viñedos, catas de vino, paseos con alpacas, tours en bicicleta eléctrica o simplemente relajarse, arrullado por los sonidos de la naturaleza.

El Glamping il Sole en Civitella Paganico, enclavado en la campiña de la Maremma, ofrece una auténtica experiencia rural en 85 hectáreas de terreno agrícola. Los alojamientos son únicos: la evocadora Casa Hobbit, perfectamente integrada en el paisaje con un diseño que evoca las viviendas de la Tierra Media; el tradicional tipi indio para quienes buscan la esencia de un camping con estilo; la futurista Cúpula de Cristal, una estructura transparente que permite dormir bajo las estrellas; la exótica Yurta Mongola, con su forma circular que evoca las antiguas tradiciones nómadas; y la romántica Cabaña del Roble, suspendida entre las ramas como un nido de amor panorámico.

Los huéspedes pueden participar en las actividades de la granja: observar el ordeño de las ovejas, aprender a producir queso pecorino toscano de leche cruda y cuidar de los caballos, cerdos y aves de corral.

La corta cadena de suministro es completa: desde los huertos hasta los frutales, desde el olivar hasta la tienda de la granja, todo se produce in situ, siguiendo el ritmo de la naturaleza.

El Nabi Resort and Glamping en Laghi Nabi, un oasis natural en la Costa de Domiciano, es el primer glamping del sur de Italia, fruto de un original proyecto de bioarquitectura: lujosas tiendas y cabañas desmontables y ecosostenibles suspendidas sobre el agua, equipadas con todas las comodidades, se extienden por la orilla, hogar de la avifauna lacustre.

Aquí se puede experimentar el espíritu aventurero y la espontaneidad del camping, sin renunciar a las comodidades de un hotel de alta categoría. La impresionante Tienda Safari es perfecta para parejas o familias, con una exclusiva zona de playa y acceso directo a los lagos, además de una terraza panorámica al aire libre con jacuzzi.

Y una de las últimas novedades: la Casa Flotante, ubicada en el centro del lago, construida íntegramente en madera, con una terraza exterior amueblada con cómodos asientos, una mesa de centro y reposeras.

La oferta para una estancia de inmersión total en la naturaleza es variada: desde tiendas de campaña junto al lago con playa privada hasta aquellas flotantes con patio exterior, desde tiendas de campaña superiores hasta cabañas exclusivas con jacuzzi privado al aire libre desde donde disfrutar de unas vistas impresionantes. En Laghi Nabi, se podrá disfrutar de numerosas actividades acuáticas, como piragüismo, hidropedales, clases de vela y deportes como ciclismo, avistamiento de aves y equitación.

En el Parque Natural Regional de Tepilora, la única Reserva de la Biosfera de la UNESCO en Cerdeña, se encuentra L'Essenza di Torpè, un glamping único que celebra las tradiciones pastorales de la isla. Enclavados entre la naturaleza, las montañas, los ríos y el mar, se alzan cuatro "pinnettus", las tradicionales cabañas circulares de los pastores sardos.

Construidas con bases de piedra local y cubiertas con ramas sobre una estructura, estas cabañas se han transformado en acogedores alojamientos para dos o tres personas, cada una con baño privado.

Cada pinnetu está dedicado a una planta típica de Cerdeña (mirto, enebro, lavanda y helicriso) y diseñado según los principios de la cromoterapia y la aromaterapia. Los espacios, desde las paredes hasta el mobiliario, desde la iluminación hasta los muebles, reflejan el color de la planta, mientras que el aceite esencial correspondiente crea una atmósfera que trabaja cuerpo, mente y espíritu. También hay una suite central con cocina disponible para quienes buscan mayor independencia.

La playa de Posada está a solo 10 minutos, y cerca se encuentran Mont'Albo, el oasis de Usinavà, el lago Torpè y el oasis de Bidderosa con sus playas de ensueño. Los antiguos nuragas y Domus de Janas, declarados recientemente Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO, completan una zona rica en milenios de historia.

