Vicecanciller alemán dice que su país y la UE no se dejarán "chantajear" por Trump

BERLÍN, 18 ene (Reuters) -

Alemania y sus socios europeos no se dejarán "chantajear" por Donald Trump, dijo el domingo el ministro alemán de Finanzas y vicecanciller, Lars Klingbeil, después de que el presidente estadounidense anunció aranceles adicionales para presionar a Europa en la disputa sobre Groenlandia.

Alemania siempre tenderá la mano a Estados Unidos para encontrar soluciones comunes, pero Berlín no puede ir de la mano de Washington en este punto, dijo Klingbeil en un comunicado.

"Por tanto, la señal es muy clara: no nos dejaremos chantajear y habrá una respuesta europea", añadió.

(Reporte de Markus Wacket; escrito por Rachel More; editado en español por Carlos Serrano)