Vicente Moreno: "Ganarle dos veces al Madrid no es corriente ni fácil pero hay que creer"

"Con Ancelotti te descuentas al contar todo lo que ha ganado"

BARCELONA, 29 Abr. 2022 (Europa Press) -

El entrenador del RCD Espanyol, Vicente Moreno, reconoció que no es "corriente" ni "fácil" poder ganar al Real Madrid dos veces en una misma temporada y, tras la victoria 'perica' de la primera vuelta, pide ahora fe a sus jugadores de cara a buscar esa heroicidad ante unos blancos que buscan sellar cuanto antes su título de LaLiga Santander.

"Ganarle dos veces al Madrid en la misma temporada seguro que no es corriente ni fácil, pero está bien que pasen estas circunstancias porque te das cuenta de que estos partidos los puedes ganar si haces bien las cosas, luchas y crees que puedes, que es lo más importante. Hay que creer", manifestó en rueda de prensa.

Tras el 2-1 del RCDE Stadium, el Espanyol intentará sumar la que sería su segunda victoria lejos de casa en lo que va de Liga. En un momento en el que el Real Madrid busca el 'alirón'. "La realidad es que jugamos contra un gran equipo, que están a falta de certificar el ser campeones de Liga. En cualquier escenario el Madrid siempre es un rival muy difícil de ganar, de mucha exigencia, y mañana no lo será menos", aseguró Moreno.

Por otro lado, más allá de intentar sorprender al Madrid en el Santiago Bernabéu, el Espanyol busca la permanencia matemática. "Sin duda tengo ganas, es algo a certificar. Por mucho que aparentemente puedas tenerlo conseguido, si no está certificado es que las matemáticas no te lo aseguran. Es partido importante porque nos puede acercar o dar la permanencia y tenemos que ir a por ella para pensar en otras cosas", reconoció.

"Ahora mismo no me vale el empate. Tenemos en la cabeza la idea clara de sumar los 3 puntos, y en un partido los escenarios pueden ir cambiando y en función de muchos factores puedes decir que has sacado 1 punto, pero ahora en la cabeza está el sumar los 3 puntos", argumentó.

"Hemos preparado el partido pensando en qué dibujo usar o qué explotar, siendo flexibles porque estamos abierto. Pero no tendrá nada que ver con el partido del Atlético, no tienen nada que ver un rival u otro. Lo único en que se parece es que tienes que hacer un ganar partido para sumar o ganar", señaló, preguntado por la reciente derrota por 2-1 en el Wanda Metropolitano.

El técnico blanquiazul tuvo palabras de elogio hacia su colega blanco, Carlo Ancelotti. "Con Ancelotti te descuentas al contar todo lo que ha ganado y en muchos sitios, además. Habrá ganado la liga en cinco países distintos, en grandes competiciones. Es un gran entrenador y seguramente lo haga todo bien, no sólo la gestión sino que a nivel táctico hace muchas cosas", destacó.

Y también fueron todo palabras bonitas hacia Benzema. "Cuando vuelva a nacer y sea futbolista me gustaría parecerme a él. Da hasta vergüenza hablar de él, o hacer una valoración, porque es un fenómeno. Es de los jugadores que da gusto ver, y no sólo ahora que se lleva elogios sino hace años cuando se llevaba críticas. Quizá con el tiempo está mucho más valorado pero es un jugador espectacular", señaló.

Pero, sobre el partido, incidió en que es muy importante y que tienen ganas de volver a tumbar al Madrid para ganar fuera de casa y acercarse a esa salvación. "Tenemos muchas ganas de ganar, en casa y fuera, en partidos de Liga y amistosos. Si ganamos certificaríamos el primer objetivo marcado, es partido importante y claro que tenemos ganas de poder ganarlo", resumió.