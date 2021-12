Vicente Moreno pide que los protocolos COVID no sufran "cambios sobre la marcha"

El entrenador del RCD Espanyol, Vicente Moreno, se mostr√≥ partidario de que los protocolos por la COVID-19 en LaLiga Santander no sufran "cambios sobre la marcha" ante el aumento de contagios en los √ļltimos d√≠as, con una normativa "igual para todos", al mismo tiempo que confes√≥ que su equipo debe "mejorar" ciertos aspectos.

"Yo no soy el que ordena o legisla, nos queda acatar, las reglas son esas, pero que sean iguales para todos y no se vayan cambiando en función de lo que va pasando. Las cosas se complican si se cambian sobre la marcha", insistió el técnico 'perico' en la rueda de prensa previa al duelo ante el Valencia sobre la posibilidad de aplazar partidos ante el crecimiento de casos positivos.

Vicente Moreno apuntó que no cree que exista picaresca en el resto de equipos a la hora de comunicar los contagios. "No hay picaresca, espero que el resto tampoco, no voy a pensar eso, siempre hay que confiar en la buena fe de todo el mundo y la responsabilidad. Estamos hablando de una situación difícil. Hay mucho cambio en la normativa y estamos todos intentando entenderla bien para no equivocarnos, todos entraremos en las mismas reglas y responsabilidad", destacó.

"El partido le vamos a preparar como siempre, estudiando al rival y preparando lo que queremos hacer en el partido. Con naturalidad y preocup√°ndonos de los que est√°n y no de los que no est√°n. Ahora toca hacer poca vida social, tener cuidado... Intentamos estar en una burbuja pero no estamos exentos", explic√≥ al mismo tiempo que no quiso desvelar el n√ļmero de bajas por coronavirus.

Moreno analiz√≥ al Valencia como un equipo "con un potencial grande", que "est√° haciendo muy buena temporada". En el final de la primera vuelta est√° haciendo un buen balance, est√°n en un buen momento de forma. Espero un equipo que en casa es muy fuerte, como nosotros. Es un partido dif√≠cil pero atractivo. Espero que la victoria sea para nosotros. Es un equipo que aprieta y presiona, con calidad individual y t√°ctica", a√Īadi√≥.

"Tendremos nuestras oportunidades, si damos el mejor nivel, tendremos muchas opciones de ganar. La motivación la tenemos, independientemente de las estadísticas. Se han hecho cosas bien, no está mal, pero hay margen de mejora en otras cosas. Estamos en una buena línea mejorable, tenemos la posibilidad de sumar tres puntos para acabar en una buena línea la primera vuelta", relató el técnico.

Finalmente, Vicente Moreno pidió que los horarios que sufren modificaciones por el virus sean "del agrado de los aficionados". "Son la razón por la que jugamos. El día 31 no hay riesgo y el día 1 no... Puedo decir poco, hay que preguntar a los que entienden y legislan, nosotros lo acatamos. Nosotros también ayudamos a que la gente se distraiga en estas situaciones difíciles", concluyó.