Vicepresidenta de la Comisión Europea lamentó imágenes "aterradoras" de Mineápolis

La vicepresidenta de la Comisión Europea, Teresa Ribera, lamentó este viernes las imágenes "aterradoras" de Mineápolis, donde se registró la muerte de dos ciudadanos estadounidenses por disparos efectuados por agentes migratorios federales.

"No quiero eso para mi país ni para mi continente", dijo la funcionaria española en una entrevista concedida a AFP en Bruselas.

Ribera mencionó un "terrible impacto" tras la muerte de Renee Good y Alex Pretti, y criticó la violencia ejercida por agentes de forma "anónima" contra "niños pequeños, mujeres y hombres".

Las declaraciones de Ribera son mucho más contundentes que las divulgadas hasta ahora por la Comisión Europea, que se limitó a considerar el caso un asunto "interno" de Estados Unidos.

Sin embargo, la socialista española es vista como una voz diferente dentro de la Comisión, y su tono contrasta regularmente con la línea oficial.

Después de la muerte de Pretti, Ribera había publicado en la red social Bluesky mensajes sobre la indignación de Barack Obama o de Bruce Springsteen a raíz de lo ocurrido en Mineápolis.

"Esto ocurrió en un país que se fundó sobre un ideal de libertad y de protección de los derechos y de respeto a las personas", insistió.

"Pienso muy a menudo en los ciudadanos estadounidenses", en "las personas que están sinceramente convencidas de la importancia de la democracia, de la protección de los derechos y de la libertad, ¿qué deben estar pensando?", se preguntó.

Ribera confía en "los tribunales, la capacidad de reacción de la sociedad estadounidense", del Congreso o de "la administración federal" para recuperar una "normalidad".