Vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dice que Maduro es el único presidente del país

3 ene (Reuters) - La vicepresidenta Delcy Rodríguez dijo el sábado que Nicolás Maduro es el único presidente de Venezuela, después de que el mandatario estadounidense, Donald Trump, señaló que ella había tomado posesión del cargo tras la captura de Maduro en una operación militar llevada a cabo en la nación sudamericana a primera hora de la mañana.

Rodríguez habló en la televisión estatal desde Caracas junto a su hermano, el presidente de la Asamblea Nacional, Jorge Rodríguez, el ministro del Interior, Diosdado Cabello, y los ministros de Relaciones Exteriores y Defensa.

Rodríguez pidió calma y unidad para defender el país ante el "secuestro" de Maduro y afirmó que Venezuela nunca será colonia de ninguna nación. (Reporte de Reuters)