Vicepresidenta de Venezuela Delcy Rodríguez se encuentra en Rusia, dicen cuatro fuentes

3 ene (Reuters) - La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, se encuentra en Rusia, dijeron el sábado cuatro fuentes familiarizadas con sus movimientos, después de que Donald Trump dijera que Nicolás Maduro había sido capturado por fuerzas estadounidenses tras un ataque al país.

Su hermano Jorge Rodríguez, jefe de la Asamblea Nacional, se encuentra en Caracas, dijeron en tanto tres fuentes con conocimiento de su paradero.

Delcy Rodríguez apareció en un mensaje de audio en la televisión estatal más temprano el sábado, pidiendo una prueba de vida de Maduro y su esposa Cilia Flores, mientras que Jorge Rodríguez no ha aparecido desde el ataque. (Reporte de Marianna Parraga, Sarah Kinosian y Corina Pons. Editado en español por Javier Leira)