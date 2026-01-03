Vicepresidenta de Venezuela desconoce paradero de Nicolás Maduro tras ataque militar de EEUU
La vicepresidenta de Venezuela, Delcy Rodríguez, dijo en la madrugada de este sábado desconocer el paradero del presidente Nicolás Maduro y de su esposa, Cilia Flores, y exigió una "fe de vida" de ambos tras el ataque estadounidense al país caribeño.
"Ante esta brutal situación y ante este brutal ataque, nosotros desconocemos el paradero del presidente Nicolás Maduro y de la primera dama, Cilia Flores", declaró Rodríguez en un audio transmitido por televisión.
Minutos antes el presidente estadounidense, Donald Trump, dijo que su ejército capturó y sacó de Venezuela a Maduro y su esposa tras lanzar un "ataque a gran escala" contra la nación caribeña.