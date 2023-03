Vicepresidente brasil afirma que reforma fiscal puede hacer crecer el pib un 10% en 15 años

28 mar (Reuters) - El actual modelo fiscal de Brasil es muy "caótico" y una reforma tributaria traería un crecimiento del 10% en 15 años del Producto Interno Bruto (PIB), dijo el martes el vicepresidente y ministro de Desarrollo, Industria, Comercio y Servicios, Geraldo Alckmin.

"Tenemos un modelo tributario caótico, todo está judicializado (...) es una complejidad tributaria absurda", sostuvo Alckmin, quien afirmó que es necesario hacer que la economía brasileña "vuelva a crecer" y que una reforma tributaria traería "eficiencia económica", haciendo que el PIB del país aumente un 10% en 15 años.

El vicepresidente también dijo que es necesario simplificar el sistema tributario y ampliarlo.

"El primer objetivo es la simplificación", dijo Alckmin. "Nuestro modelo es muy injusto. Recauda de forma injusta, aquí todo gira en torno al consumo. En Estados Unidos, el impuesto sobre el consumo es del 20%. Allí gravan el consumo, la renta y el patrimonio. Aquí es consumo, consumo y consumo".

Alckmin agregó que es necesario incentivar que la industria local brasileña se enfoque en el comercio exterior, porque las exportaciones son necesarias para que el país crezca.

"El mundo que crece es el comercio exterior (...) Una industria no puede mantenerse si no exporta. El mercado interno solo no se mantiene", agregó Alckmin. (Por Fernando Cardoso en São Paulo Editado en español por Javier Leira)

Reuters