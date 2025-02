Vicepresidente de eeuu acusa a los políticos europeos de censurar la libertad de expresión

Por Nandita Bose y Doina Chiacu

WASHINGTON, 14 feb (Reuters) - El vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, arremetió el viernes contra los Gobiernos europeos por lo que describió como su censura de la libertad de expresión y de sus oponentes políticos, y evitó en gran medida hablar sobre cómo resolver la guerra de Ucrania. En su intervención ante líderes políticos, militares y diplomáticos europeos en la Conferencia de Seguridad de Múnich, Vance sorprendió a la audiencia al descartar el riesgo de injerencia política rusa en Europa, adoptando una postura similar a la del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, que ha arremetido contra las afirmaciones de las agencias de inteligencia estadounidenses de que Rusia había interferido en su nombre en las elecciones de 2016. Vance adoptó un tono de confrontación, acusando a los políticos europeos de lo que dijo era miedo a su propia gente y les advirtió que la verdadera amenaza contra su democracia no provenía de Rusia o China.

"La amenaza que más me preocupa respecto de Europa no es Rusia, no es China, no es ningún otro actor externo. Lo que me preocupa es la amenaza desde dentro, el retroceso de Europa en algunos de sus valores más fundamentales, valores compartidos con Estados Unidos de América", dijo Vance. El futuro de Ucrania ocupó un lugar destacado en la agenda de Múnich tras la conversación telefónica entre Trump y el líder ruso Vladimir Putin esta semana, en la que se comprometieron a trabajar juntos para poner fin al conflicto, pero Vance no mencionó el asunto. En su lugar, dijo que Bruselas había cerrado redes sociales por contenidos que incitan al odio, y criticó a Alemania por lo que describió como redadas contra sus propios ciudadanos por publicar comentarios antifeministas, a Suecia por condenar a un activista cristiano y a Reino Unido por retroceder en materia de derechos religiosos.

Un reportero de Reuters en una de las salas laterales donde más delegados podían escuchar a Vance dijo que la gente parecía atónita y no aplaudía.

El discurso del vicepresidente estadounidense suscitó críticas inmediatas en Europa. "El ataque de Vance a la democracia europea en Múnich, retorciendo perversamente el lenguaje de la propia democracia, no debería dejar ninguna duda de que el objetivo de esta administración es destruir la UE y sus democracias liberales", dijo Nathalie Tocci, directora del centro de estudios Istituto Affari Internazionali. En respuesta al discurso de Vance, el ministro alemán de Defensa, Boris Pistorius, dijo en la conferencia: "Si le he entendido bien, está comparando partes de Europa con regímenes autoritarios. Esto no es aceptable". (Reporte de Nandita Bose, Humeyra Pamuk y Doina Chiacu en Washington, Jonathan Landay en Múnich, edición en español de Javier López de Lérida)