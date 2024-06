Vicepresidente de Sudán del Sur expresa reservas sobre negociaciones de paz

YUBA, Sudán del Sur (AP) — El vicepresidente de Sudán del Sur dijo el jueves que las negociaciones de paz en la vecina Kenia no reconocen el acuerdo de paz establecido en el 2018, alegando que el borrador de un nuevo acuerdo busca reemplazar el original.

Riek Machar, en una carta de protesta al mediador del diálogo, dijo que el borrador establece instituciones alternativas o paralelas a las ya establecidas en el acuerdo previo. Añadió que las negociaciones deberían complementar, no reemplazar, al acuerdo original.

El ex líder rebelde firmó un acuerdo con el presidente Salva Kiir en el 2018 para poner fin a una guerra civil que mató a unas 400.000 personas. Machar y Kiir estaban en bandos opuestos durante la guerra y Machar fue designado vicepresidente después del acuerdo del 2018. Su grupo no está incluido en las negociaciones actuales, que son para grupos no incluidos en el pacto del 2018.

A pesar del acuerdo, la violencia en Sudán del Sur ha continuado, la mayoría atribuida a grupos rebeldes y a grupos étnicos en guerra.

El organismo a cargo de monitorear la implementación del acuerdo del 2018 expresó inquietudes en mayo por la lenta implementación de tareas vinculadas a las elecciones, faltando pocos meses hasta las elecciones de diciembre.

Los grupos opositores que no fueron parte del acuerdo del 2018 han mantenido conversaciones en Kenia desde el 9 de mayo, buscando que otros grupos participen en las elecciones de diciembre.

Las negociaciones han llevado a un borrador de acuerdo que recomienda la extensión del período de transición, para dar más tiempo a los preparativos electorales.

El presidente Kiir recibió el jueves un reporte sobre el avance de las negociaciones. El portavoz del gobierno dijo a la prensa que los participantes en el diálogo están cerca de un acuerdo final.

AP