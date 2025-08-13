Vicepresidente estadounidense y ministro británico pescaron sin licencia en Reino Unido

El ministro británico de Relaciones Exteriores, David Lammy, se denunció a sí mismo ante la agencia de protección del medioambiente tras una jornada de pesca sin permiso con el vicepresidente estadounidense, JD Vance, informó el miércoles el Foreign Office.

Dicha sesión de pesca, en un estanque de carpas, tuvo lugar el viernes en Chevening House, lujosa residencia puesta a disposición de los ministros británicos de Relaciones Exteriores, en Kent (sureste de Londres), en el primer día de las vacaciones del político norteamericano en Reino Unido.

"El ministro de Relaciones Exteriores ha escrito a la Agencia de Medioambiente (Environment Agency, EA) sobre un olvido administrativo que condujo a la ausencia de las licencias necesarias para pescar en un lago privado", declaró un portavoz del Foreign Office.

El ministerio aclaró que las licencias correspondientes se pagaron después de que Lammy fuera "informado" de la necesidad.

"También escribió a la Agencia de Medioambiente, notificándoles el error y dándoles las gracias por su trabajo", añadió el Foreign Office.

En Inglaterra y Gales, toda persona de 13 años o más debe poseer un permiso para pescar en aguas dulces, según las normas vigentes de la Agencia de Medioambiente.

Después de pasar el fin de semana en Chevening House, Vance continúa sus vacaciones en el sureste de Inglaterra, en la región de los Costwolds.

Allí, en la localidad de Charlbury, unas sesenta personas se manifestaron el martes para protestar por la presencia del político norteamericano en la zona, con pancartas en las que se leía "¡Váyase a casa!", "No es bienvenido" y "¡Lárguese!".