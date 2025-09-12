Vicepresidente palestino dice que el voto en la ONU es “un paso importante hacia el fin de la ocupación”

El vicepresidente de la Autoridad Palestina, Husein al Sheij, afirmó este viernes que la votación de la Asamblea General de la ONU, que adoptó una resolución a favor de un Estado palestino sin Hamás, es "un paso importante hacia el fin de la ocupación".

"Acojo con satisfacción la adopción por parte de la Asamblea General de las Naciones Unidas de la resolución sobre la aplicación de la solución de dos Estados y la creación de un Estado palestino independiente", escribió Al Sheij en X.

"Esta resolución expresa la voluntad internacional a favor de los derechos de nuestro pueblo y constituye un paso importante hacia el fin de la ocupación y la concreción de nuestro Estado independiente sobre las fronteras de 1967, con Jerusalén Este como capital", añadió en relación con la guerra en la que Israel tomó varios territorios, incluidos Cisjordania y Gaza.

