Vicepresidente salvadoreño defiende en España los juicios masivos a presuntos pandilleros

El vicepresidente de El Salvador, Félix Ulloa, defendió este miércoles en Madrid los juicios masivos que se realizarán a supuestos miembros de pandillas, una modalidad que rechazan familiares de presos y organismos de derechos humanos que temen condenas injustas.

"La responsabilidad penal debe ser colectiva", aseguró Ulloa en un coloquio organizado por la agencia EFE en la Casa de América de Madrid.

El vicepresidente explicó que ahora se va a llevar a juicio a toda "la clica", que son las células en las que están divididas las pandillas.

"Entonces, cuando se condena a la clica, se condenan a los 600, pero la aplicación de la pena va en función de la participación del individuo", precisó Ulloa, asegurando que las condenas serán proporcionales y que los presuntos miembros de escalafones bajos van a tener penas mínimas en comparación con quienes matan, por ejemplo.

Esta medida, que Ulloa dijo que es "algo innovador, revolucionario" en derecho penal, es parte de una reforma a la Ley de Crimen Organizado aprobada en agosto pasado.

Los familiares de presos que se consideran víctimas inocentes de la guerra antipandillas del presidente salvadoreño Nayib Bukele se manifestaron el domingo contra estos juicios en la capital salvadoreña por estimar que podrían traducirse en condenas injustas, algo en lo que coinciden con organismos de derechos humanos.

Con unos 90.000 detenidos en el país desde 2022, la Fiscalía tiene previsto completar en los próximos meses unas 3.000 acusaciones contra presuntos miembros de pandillas que serían juzgados en grandes grupos.

Ulloa habló también del estado de excepción que rige en el país desde hace cuatro años, asegurando que cuenta con un amplio apoyo entre la población.

"La vida social, la vida económica, la vida productiva, la vida deportiva, se vive normalmente, y la gente se siente segura, por eso es que el 97% quiere que continúe", esgrimió.

En el exterior se "creía que en el estado de excepción la gente está encerrada, o que no podía hablar, o que si expresa alguna opinión lo meten preso. Nada de eso", concluyó.