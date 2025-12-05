Viceprimer ministro chino mantiene una llamada "constructiva" con Bessent y Greer

Pekín, 5 dic (Reuters) -

El viceprimer ministro chino, He Lifeng, mantuvo el viernes una videollamada "profunda y constructiva" con el secretario del Tesoro, Scott Bessent, y el representante de Comercio de Estados Unidos, Jamieson Greer, informó la agencia oficial de noticias Xinhua.

Ambas partes acordaron promover el desarrollo estable del comercio bilateral y los lazos económicos, y "ampliar la lista de cooperación y reducir la lista de problemas", según Xinhua.

Las partes "evaluaron positivamente" la aplicación de los resultados de las conversaciones comerciales previas y debatieron los próximos pasos para implementar la cooperación y abordar las preocupaciones de la otra parte.

China y Estados Unidos acordaron recortar los aranceles y suspender algunas restricciones a las exportaciones durante un año tras una reunión entre el presidente estadounidense, Donald Trump, y su par chino, Xi Jinping, en Corea del Sur a finales de octubre.

(Reporte de Redacción de Pekín. Editado en español por Javier Leira)