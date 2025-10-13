LA NACION

Viceprimer ministro chino pide medidas urgentes para proteger cosecha de otoño ante lluvias torrenciales

PEKÍN, 13 oct (Reuters) - Las continuas lluvias registradas recientemente en la región china de Huang-Huai-Hai, clave en la producción de cereales, han tenido un impacto "relativamente enorme" en la producción de la cosecha de otoño, dijo el lunes el viceprimer ministro Liu Guozhong a la agencia estatal de noticias Xinhua.

La región Huang-Huai-Hai es una importante zona agrícola del este de China, que abarca provincias como Shandong, Henan y Jiangsu.

Liu añadió que China debe "hacer todo lo posible" para garantizar la cosecha y el aprovisionamiento oportunos del grano de otoño, junto con todas las tareas relacionadas con la siembra de otoño e invierno. (Reporte de Ella Cao y Lewis Jackson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)

