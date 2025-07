Vicky López: “El bus no podía arrancar porque saltábamos de felicidad”

“El bus no podía arrancar porque estábamos saltando de felicidad”, señaló la benjamina de la selección española Vicky López, de 18 años, este sábado tras el triunfo 2-0 de España sobre Suiza y la clasificación para las semifinales de la Eurocopa.

“Lo celebramos saltando en el autobús. Por supuesto, había felicidad, el bus no podía arrancar porque se movía mucho”, relató.

“Cada una celebra como lo siente. Las jóvenes intentamos tirar de las demás para que bailen y se animen, lo hemos celebrado bien”, añadió.

España ganó a la anfitriona en Berna y regresó a su campo base de Lausana en la noche del viernes. Este sábado Vicky, que jugó el último cuarto de hora, compareció ante los periodistas en el estadio Juan Antonio Samaranch.

La centrocampista cree que la Roja “ha madurado como equipo”.

“Hemos mejorado gestionar que no siempre vayamos ganando en la primera parte y no dejarnos llevar, saber que son noventa minutos y seguir con el plan del partido todo el rato, que no nos puedan las prisas”, dijo.

“Los cambios es algo muy bueno que tenemos como equipo, todas podemos aportar”, añadió, destacando la actuación de sus compañeras Athenea del Castillo y Patri Guijarro.

La primera entró a la hora de juego y poco después (66) marcó el gol que terminó con la resistencia local: “Está como un toro, cada una acepta su rol y eso lo hacemos muy bien”.

Y se explayó sobre Patri, la piedra angular del centro del campo español, la jugadora con más pases acertados de la Eurocopa.

“Es muy fácil pero muy complicado a la vez jugar con ella, porque a veces hay pases que solo ve ella, porque sus pases tienen esa precisión... Todos tienen sentido y jugar con ella es muy bonito, es una de las mejores del mundo, está infravalorada pero ella está contenta con que gane el equipo”, dijo.

“Es la que mueve el equipo y la que hace que saquemos el máximo rendimiento. Si ves un parido y te fijas solo en ella, te salta la sonrisa”, añadió.

Finalmente preguntaron a Vicky por la expectación creada en torno al equipo español, que congregó a más de dos millones de personas delante de la televisión el viernes en horario de máxima audiencia.

“Estamos enganchando a la gente y eso dice mucho de cómo estamos trabajando”, añadió al dato sonriente.

España jugará en semifinales de la Eurocopa, el 23 de julio, contra el ganador del Francia-Alemania que se disputa este sábado en Basilea.

