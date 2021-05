Vicky Losada: "No queremos perder la oportunidad de oro de hacer triplete"

La jugadora y capitana del Barça Femení Vicky Losada ha asegurado que no quieren "echar a perder" la oportunidad de poder firmar un triplete histórico este domingo, añadiendo la Copa de la Reina que se disputan frente al Levante UD a las ya ganadas Liga de Campeones y Primera Iberdrola.

En una entrevista a Europa Press, Losada aseguró que es muy difícil repetir lo que ya han logrado y que no quieren desaprovechar la oportunidad de firmar un triplete único e inédito, que sería histórico para el equipo y para un club que ya lo posee, en dos ocasiones, gracias al equipo masculino.

"Es muy difícil todo lo que llevamos haciendo a día de hoy, ganar tantos partidos y cambiar la alineación y seguir ganando. El equipo ha estado de '10' y no queremos echar a perder este trabajo, es una oportunidad de oro para hacer triplete, pleno, y llegar a los 100 puntos", aseguró.

Losada, eso sí, no quiere que tanta fiesta previa y tanto elogio les pueda jugar en contra. "Espero que la euforia de estos días no nos pase factura, tampoco. Aún no me creo todo lo que está pasando. Cuando termine la temporada y nos relajemos, y pensemos en lo que conseguido, veremos que ganar todos los días es súper difícil", reconoció.

"Ojalá no desaprovechemos la oportunidad de hacer el triplete porque es muy complicado que vuelva a pasar que un equipo masculino y femenino consigan todo eso", reiteró, en el sentido de la gesta que puede lograr el FC Barcelona si las jugadoras del Barça Femení no fallan ante las 'granota' en Butarque.

Quieren vivir una nueva fiesta. Pero lo cierto es que, tras el homenaje recibido por parte del club en el Johan Cruyff para celebrar el doblete 'Champions'-Liga, no quieren que ello les afecte para este crucial partido, esta final de Copa de la Reina que puede darles ese histórico triplete.

"Acabamos el partido y las capitanas sabíamos lo de la fiesta, las jugadoras no. Pero cuando se apagan las luces y empieza, es especial y se queda en la retina para siempre. Hubiera sido precioso tener 5.000 aficionados, pero con los 900 que había ya fue algo. No tiene nada que ver competir con afición a sin", comentó sobre esa fiesta post-doblete.

Tras esta Copa de la Reina, pase lo que pase en la final, se ponen el objetivo de terminar la Primera Iberdrola con pleno de victorias, pues cuentan los partidos por triunfos. "Sí, el pleno es el objetivo. Y después de la Copa, a la que llegamos con euforia y celebraciones, donde queremos el triplete, iremos a buscar el pleno de victorias en la Liga, la mejor manera de acabar el año", explicó.

Un logro que, de conseguirlo, habrá sido posible a un estilo genuino y a un equipo trabajador con posibilidad de mejora. "Jugamos con los ojos cerrados. Y creo que aún no hemos llegado a nuestra mejor versión, se puede mejorar mucho y lo mejor es que lo sabemos. Hay margen de mejora y hay Barça para muchos años", auguró la capitana.

"Hay, por supuesto, compromiso, trabajo, esfuerzo y dedicación. Que es muy importante. A veces empiezas con muchas ganas la temporada y luego no juegas mucho o tienes lesiones o pierdes partidos, pero este equipo se ha mantenido y con gente de la casa, que siente los colores. Hay ambición y un equipo muy ganador, nos peleamos en todos los entrenamientos por ganar, son horrorosos", comentó sobre las bases de este equipo triunfador.

Quizá por ello, muchos aficionados del Barça disfruten más ahora con el equipo femenino que con el masculino, otro logro a atribuir a este grupo de jugadoras. "El fútbol femenino estaba en la sombra, pero al ganar nosotras y de la manera en que lo estamos haciendo hace que muchos culés se sientan identificados en nosotras. Y, encima, los chicos no están haciendo buena temporada y es normal que la gente se aficiona más a nosotras. Pero sobre todo por el estilo", reconoció.

Eso sí, no vería fácil que el técnico, Lluís Cortés, pudiera repetir este éxito al cargo del equipo masculino si algún día le llegara la oportunidad. "El fútbol masculino es completamente diferente al femenino, y tiene la parte mediática que quieras o no está expuesto a la opinión pública. Algo muy complicado. Y a lo mejor, Lluís Cortés no lleva tantos años en la élite, vino a un grupo muy hecho y que muchas veces jugamos de memoria", aportó Losada.

Europa Press