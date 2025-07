Vicky Luengo pide dejar de apoyar económicamente a empresas y gobiernos que financien la "barbarie" del genocidio en Gaza

MADRID, 30 Jul. 2025 (Europa Press) - Actriz Vicky Luengo ha compartido un texto en su perfil de Instagram en el que afirma estar "sobrepasada" por el genocidio en Gaza y en el que pide que se deje de apoyar económicamente a empresas y gobiernos que financien la "barbarie", al mismo tiempo que exige responsabilidad a los dirigentes políticos. "La gravedad de lo que ocurre exige compromiso, coherencia y acción sostenida. Aunque sintamos que nuestro lugar de acción es pequeño. Me lo digo a mí misma antes que a nadie: dejemos de apoyar económicamente a empresas y gobiernos que están financiando esta barbarie. No dejemos de hablar de esto. Exijamos responsabilidad a los dirigentes políticos. No paremos hasta que les paren", ha señalado la actriz en un texto acompañado por una imagen en negro. La intérprete se encuentra rodando 'Amarga Navidad', de Pedro Almodóvar. Vicky Luengo, conocida por sus actuaciones en 'Antidisturbios', 'Suro' o 'Reina Roja', entre otras, afirma que no encuentra la manera adecuada de expresar lo que siente por el genocidio porque teme que "cualquier gesto en redes sociales va a ser mínimo, superficial o incluso disonante", frente al sufrimiento de "miles de personas que están muriendo de hambre, mientras observan (si es que pueden) cómo desde la comodidad se comparte una historia sobre ellos, seguida de otra sobre las vacaciones en la playa o logros profesionales". "Me abochorna nuestra indignación en redes. Esta disonancia me avergüenza, me parece perversa. A la vez sé que el silencio es una forma de posicionamiento político y que hay que alzar la voz", ha admitido. La actriz continúa la publicación asegurando que la sociedad no puede permitirse "aliviar" sus conciencias "compartiendo una publicación sin asumir una responsabilidad real". "Denunciar un genocidio no puede quedarse en un acto simbólico", ha remarcado. La publicación ha generado mucho apoyo y comentarios en Instagram, como el de la actriz Carolina Yuste, que ha publicado un "Te quiero" a Vicky Luengo por su post. También las actrices Inma Cuesta o Ana Wagener han reaccionado con un "Siento lo mismo" y "Una sensación compartida", respectivamente, mientras que el director de cine Marcel Barrena ha publicado un emoji de aplausos.