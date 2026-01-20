Víctima yazidí de yihadistas del EI denuncia abandono internacional de kurdos en Siria

Nadia Murad, activista de derechos humanos y superviviente yazidí de la esclavitud sexual a manos del grupo yihadista Estado Islámico (EI), denunció este martes el abandono internacional de los kurdos en Siria.

La comunidad yazidí de Irak fue blanco del EI durante su ofensiva de 2014 a lo largo de la frontera Siria-Irak a causa de su religión.

Murad, Premio Nobel de la Paz, resaltó el papel clave de las fuerzas kurdas en la derrota del EI con el respaldo de la coalición liderada por Estados Unidos.

"Ahora, en un momento crítico, quienes estuvieron en primera línea contra el mal están siendo abandonados. Lo que hace la comunidad internacional en Siria, y en la región en general, es caos, y los inocentes pagarán el precio", escribió en X.

Durante la ofensiva de 2014, que la ONU y varios países calificaron de genocidio, los yihadistas mataron a hombres en masa y secuestraron a miles de mujeres y niñas como esclavas sexuales.

Tras escapar de su cautiverio en 2016, Murad fundó una iniciativa de apoyo a supervivientes de violencia sexual y ganó el Nobel en 2018, junto al doctor Denis Mukwege, de la República Democrática del Congo, que ha atendido a decenas de miles de mujeres violadas o mutiladas por milicias.